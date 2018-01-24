Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Eski futbolcu Lemi Çelik kedinin nafakasını köpeğe ödeyecek!

Trabzonsporlu eski milli futbolcu Lemi Çelik, önceki gün Citys AVM'deydi. Efsane futbolcu kızının kedisine ödediği nafakayı kesmediğini belirtti
 

Eski futbolcu Lemi Çelik kedinin nafakasını köpeğe ödeyecek!
Kızı Su ile alışveriş yapan Lemi Çelik, 2010 yılında boşanırken kedisi Mırmır'ın kanserden ölmesine rağmen 500 TL nafakayı kesmediğini belirti.

Ayrıldığı tiyatrocu eşi Hülya Kalebayır ile halen mutlu bir aile gibi yaşadıklarını dile getiren Çelik, "Mırmır öldü yerine bir köpek aldık. Kedinin nafakasını kesmedim. Köpek için ödemeye devam ediyorum" dedi.
 

500 LİRA DA MIRMIR NAFAKASI


2010'da kızının velayetini anneye veren mahkeme, Lemi Çelik'in kızı için aylık 4 bin 500 TL nafaka belirlemişti. Kalebayır'ın talebi üzerine, Çelik'in kedileri Mırmır için de aylık 500 TL nafaka ödemesine karar verilmişti.

Katıldığı bir söyleşide dünyada kediye nafaka ödeyen tek insanın kendisi olduğunu dile getiren Lemi Çelik, bundan bir yıl önce, "Mırmır kanser olmuş. Yaklaşık 6 aydır kemoterapi alıyor. Beslenmesi, iğneleri ve hastane giderlerinin yanı sıra kuaför ihtiyacı için her ay düzenli para ödüyorum. 1150 TL de kemoterapi için ödedim" demişti.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Galatasaray'da flaş Samuel Eto’o gelişmesi!

Galatasaray'da flaş Samuel Eto’o gelişmesi!
David Beckham ile seks yapması için Rebecce Loos'a 1 milyon dolarlık teklif!

David Beckham ile seks yapması için Rebecce Loos'a 1 milyon dolarlık teklif!
Deportivo La Coruna forması giyen Emre Çolak hocası tarafından antrenmandan kovuldu

Deportivo La Coruna forması giyen Emre Çolak hocası tarafından antrenmandan kovuldu
Günümüz yıldızları ve efsaneler bir arada

Günümüz yıldızları ve efsaneler bir arada
Bursaspor Abdullahi Shehu'yla anlaştı

Bursaspor Abdullahi Shehu'yla anlaştı
Lassana Diarra PSG ile anlaştı

Lassana Diarra PSG ile anlaştı
Roma Sakıb Aytaç'ı kadrosuna katmak istiyor (Sakıb Aytaç kimdir?)

Roma Sakıb Aytaç'ı kadrosuna katmak istiyor (Sakıb Aytaç kimdir?)
Ümit Milli Takım’da Alpay Özalan dönemi

Ümit Milli Takım’da Alpay Özalan dönemi
Emre Çolak antrenmandan kovuldu (Emre Çolak kimdir?)

Emre Çolak antrenmandan kovuldu (Emre Çolak kimdir?)
Galatasaray - Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray - Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladı
Dursun Özbek'ten ayrılık mesajı

Dursun Özbek'ten ayrılık mesajı