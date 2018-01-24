Eski futbolcu Lemi Çelik kedinin nafakasını köpeğe ödeyecek!

500 LİRA DA MIRMIR NAFAKASI

Erdinç Şahin

Kızı Su ile alışveriş yapan, 2010 yılında boşanırken kedisi Mırmır'ın kanserden ölmesine rağmen 500 TL nafakayı kesmediğini belirti.Ayrıldığı tiyatrocu eşiile halen mutlu bir aile gibi yaşadıklarını dile getiren, "Mırmır öldü yerine bir köpek aldık. Kedinin nafakasını kesmedim. Köpek için ödemeye devam ediyorum" dedi.2010'da kızının velayetini anneye veren mahkeme,'in kızı için aylık 4 bin 500 TL nafaka belirlemişti. Kalebayır'ın talebi üzerine, Çelik'in kedileriiçin de aylık 500 TL nafaka ödemesine karar verilmişti.Katıldığı bir söyleşide dünyada kediye nafaka ödeyen tek insanın kendisi olduğunu dile getiren Lemi Çelik, bundan bir yıl önce, "Mırmır kanser olmuş. Yaklaşık 6 aydır kemoterapi alıyor. Beslenmesi, iğneleri ve hastane giderlerinin yanı sıra kuaför ihtiyacı için her ay düzenli para ödüyorum. 1150 TL de kemoterapi için ödedim" demişti.