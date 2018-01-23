Eski futbolcu Servet Çetin'in şantaj davasında flaş gelişme

“HAKARET KARŞILIKLI”

BERAAT ETTİ

Erdinç Şahin

’nde görülen duruşmaya 7 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılananile müşteki Serpil Martin katılmadı.Şikayetlerinin devam ettiğini belirten Martin’in avukatı, “İşin merkezinde sanığın eylemleri vardır. Sanık ürünlerin bedelini ödememek için iddianamedeki suçları gerçekleştirmiştir. Söz konusu ilişki evliliğe doğru ilerlemekte idi. Daha doğrusu sanık tarafından müvekkilime evlilik vaadiyle yaklaşılmıştı. Bundan faydalanılarak müvekkilimin hisleri kötüye kullanılmıştır. Kaldı ki müvekkilimin maddi sebeplerle bu işe girişmesi için bir neden yoktur. Çünkü kendisi de yeterince maddi gelire sahiptir” dedi.’in avukatıise “Müvekkilim işin merkezinde değildir. Karşılıklı hakaret olduğuna dair detaylı incelememizi yaptık ve yazılı savunmamızı sunduk. Şantaj unsurları oluşmamıştır. Tehdit bakımından ise binlerce mesaj içerisinde tek bir kelime dahi olmadığı halde katılanın akrabası olan kişilerin çelişkili beyanı dışında delil bulunmamaktadır. Bu durumda şüpheden sanığın yararlanması gerektiğini düşünüyoruz. Beraatimizi talep ederiz” diye konuştu.Davayı karara bağlayan mahkeme, “Hakaret” eyleminin karşılıklı gerçekleşmesi sebebiyle Çetin’e bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. “Şantaj” suçundan menfaat unsuru oluşmadığından, “Tehdit” suçundan ise delil yetersizliğinden’in beraatine hükmetti.