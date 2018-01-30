Eski futbolcu, yeni devlet başkanı Weah maaşının yüzde 25'ini dağıtacak

Liberya'nın yeni seçilen devlet başkanı George Weah, maaşının yüzde 25'ini yoksullara yardım fonlarına aktaracağını belirtti

Eski futbolcu, yeni devlet başkanı Weah maaşının yüzde 25'ini dağıtacak
Yemin töreninden sonra mecliste ilk defa konuşan George Weah, ülkedeki yoksullara yardım için maaşından yüzde 25 keseceğini belirtti, milletvekillerine de aynı şeyi yapmaları çağrısında bulundu.

Eski bir futbolcu olan Weah, "Ülkedeki bozulan ekonominin yeniden gelişmesi için maaşımdan yüzde 25 kesinti yapacağım. Bu parayı da ülkedeki yardım fonlarına aktaracağım" dedi.

Ülkenin gelişmesi için herkesin çaba göstermesi gerektiğini ifade eden Weah, parlamenterlere hitabında, "Baylar, bayanlar, sizi de benim yaptığımı yapmaya çağırıyorum. Siz beni hizmet etmem için seçtiniz. O halde hep birlikte ülkeye öncülük etmeye başlayalım" ifadesini kullandı.

Weah, ülkenin ekonomik durumunun kötü olduğunu vurguladı, para biriminin değer kaybettiğine, işsizliğin arttığına dikkati çekti.





 


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