Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder hakkında flaş yorum

Galatasaray'da top koşturduğu 4,5 sezonun ardından sözleşmesi geçtiğimiz yaz feshedilen Wesley Sneijder, son olarak Nice'ten ayrılıp Bülent Uygun'un çalıştırdığı Al Gharafa'ya transfer olmuştu. Nice'in teknik direktörü Lucien Favre, eski öğrencisiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder hakkında flaş yorum
4,5 sezon top koşturduğu Galatasaray'dan geçtiğimiz yaz ayrılan Wesley Sneijder, daha sonrasında Nice'e transfer olmuş fakat burada da bir türlü dikiş tutturamamıştı.

Son olarak Bülent Uygun'un çalıştırdığı Katar takımı Al Gharafa'ya transfer olan Sneijder hakkında Nice'teki hocası Lucien Favre'dan flaş açıklamalar geldi.
 

SAKATLIKLARI İZİN VERMEMİŞ


Yalnızca 8 maçta forma giyebilen ve gol atamayan eski oyuncusunu savunan Favre, "Bu konuda herkes konuşuyor ancak bilinmesi gerekir ki Wesley, sakatlıkları yüzünden bir türlü kendini gösterme fırsatı bulamadı." ifadelerini kullandı.

Ünlü teknik adam, Sneijder'in Caen maçında harika oynadığını fakat sonrasında sakatlıklardan muzdarip olduğunun altını çizerek "Sneijder, kariyerinin sonuna kadar profesyonel bir futbolcu olarak kalacaktır." şeklinde konuştu.
 
Son Dakika | Beşiktaş’tan amatör şubeler açıklaması

Son Dakika | Beşiktaş’tan amatör şubeler açıklaması
Şenol Güneş'in aradığı golcü: Danny Welbeck

Şenol Güneş'in aradığı golcü: Danny Welbeck
Fenerbahçe Ozan Tufan ve Fernandao'nun bonservisini belirledi

Fenerbahçe Ozan Tufan ve Fernandao'nun bonservisini belirledi
Neymar'ın Real Madrid'den şok isteği!

Neymar'ın Real Madrid'den şok isteği!
Ryan Giggs uğruna eşini boşadığı Kate Greville’i şirketinde işe aldı

Ryan Giggs uğruna eşini boşadığı Kate Greville’i şirketinde işe aldı
Beşiktaş'tan Moussa Sow açıklaması!

Beşiktaş'tan Moussa Sow açıklaması!
Bogdan Bogdanovic kariyer rekoru kırdı!

Bogdan Bogdanovic kariyer rekoru kırdı!
Zlatan İbrahimovic Beşiktaş'ın markajında

Zlatan İbrahimovic Beşiktaş'ın markajında
John Benjamin Toshack'tan flaş açıklama: Yeniden Beşiktaş'ı çalıştırmak isterim

John Benjamin Toshack'tan flaş açıklama: Yeniden Beşiktaş'ı çalıştırmak isterim
Yılmaz Vural’dan Dünya Kupası sürprizi! İran Milli Takımı

Yılmaz Vural’dan Dünya Kupası sürprizi! İran Milli Takımı
Gomis’ten Aleyna Tilki açıklaması: Şarkıyı çekinerek söylüyorum

Gomis’ten Aleyna Tilki açıklaması: Şarkıyı çekinerek söylüyorum