Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder hakkında flaş yorum

SAKATLIKLARI İZİN VERMEMİŞ

Erdinç Şahin

4,5 sezon top koşturduğu'dan geçtiğimiz yaz ayrılan, daha sonrasında'e transfer olmuş fakat burada da bir türlü dikiş tutturamamıştı.Son olarak'un çalıştırdığı Katar takımı'ya transfer olan Sneijder hakkında Nice'teki hocası'dan flaş açıklamalar geldi.Yalnızca 8 maçta forma giyebilen ve gol atamayan eski oyuncusunu savunan Favre, "" ifadelerini kullandı.Ünlü teknik adam, Sneijder'in Caen maçında harika oynadığını fakat sonrasında sakatlıklardan muzdarip olduğunun altını çizerek "" şeklinde konuştu.