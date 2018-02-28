Eski hakem Selçuk Dereli Mersin Belediye Başkanlığı için aday adayı

Döneminin başarılı hakemlerinden FIFA kokortlı Selçuk Dereli
futbolu bıraktıktan sonra siyasete atılmıştı. CHP Çankırı İlçe Başkanlığı
yapan Dereli
, aylar öncesinde çalışmalarına başladı. Selçuk Dereli,
seçim bürosunu da açarak Mersin'i tekrar CHP
'ye kazandırmaya kararlı olduğunu ifade etti.
DÖNEMİNDE REKOR OYLAR
Hala Belediye Meclis Üyesi
olarak görev yapan Selçuk Dereli, CHP Çankırı İlçe Başkanlığı
yaptığı dönemde hem genel seçim hem de referandumda rekor oylar alınmasına sağladığı katkıyla dikkatleri çekmişti. 2011 yılında Mersin
'den milletvekili adayı da olan Selçuk Dereli
, "Mersin'i dünya kenti yapmak için yola çıktım"
ifadelerini kullandı
Erdinç Şahin