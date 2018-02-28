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Eski hakem Selçuk Dereli Mersin Belediye Başkanlığı için aday adayı

FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı. 

Eski hakem Selçuk Dereli Mersin Belediye Başkanlığı için aday adayı
Döneminin başarılı hakemlerinden FIFA kokortlı Selçuk Dereli futbolu bıraktıktan sonra siyasete atılmıştı. CHP Çankırı İlçe Başkanlığı yapan Dereli, aylar öncesinde çalışmalarına başladı. Selçuk Dereli, seçim bürosunu da açarak Mersin'i tekrar CHP'ye kazandırmaya kararlı olduğunu ifade etti.
 

DÖNEMİNDE REKOR OYLAR


Hala Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapan Selçuk Dereli, CHP Çankırı İlçe Başkanlığı yaptığı dönemde hem genel seçim hem de referandumda rekor oylar alınmasına sağladığı katkıyla dikkatleri çekmişti. 2011 yılında Mersin'den milletvekili adayı da olan Selçuk Dereli, "Mersin'i dünya kenti yapmak için yola çıktım" ifadelerini kullandı



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