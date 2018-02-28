Eski hakem Selçuk Dereli Mersin Belediye Başkanlığı için aday adayı

DÖNEMİNDE REKOR OYLAR

Erdinç Şahin

Döneminin başarılı hakemlerindenfutbolu bıraktıktan sonra siyasete atılmıştı.yapan, aylar öncesinde çalışmalarına başladı.seçim bürosunu da açarak'ye kazandırmaya kararlı olduğunu ifade etti.Halaolarak görev yapanyaptığı dönemde hem genel seçim hem de referandumda rekor oylar alınmasına sağladığı katkıyla dikkatleri çekmişti. 2011 yılında'den milletvekili adayı da olanifadelerini kullandı