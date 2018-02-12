Eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya tutuklandı

Çanakkale'de FETÖ'nün gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda yakalanan eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya, polis ekiplerince Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Kaya, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Kaya, ifadesinin ardından "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Kaya, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA
Mehmet Nuri Turan