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Eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri Mehmet Kaya tutuklandı

Eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya tutuklandı
Çanakkale'de FETÖ'nün gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda yakalanan eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya, polis ekiplerince Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti.

TUTUKLANDI


Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Kaya, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Kaya, ifadesinin ardından "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kaya, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İHA


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