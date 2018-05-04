Eski İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Şen otelde ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl eski Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Şen, Antalya'da tatil yaptığı otelde ölü bulundu

04 Mayıs 2018, Cuma 21:47
Eski İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Şen otelde ölü bulundu
Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yapan Bursa İnegöl Belediyesi eski başkan yardımcısı Yusuf Şen (55), kaldığı otel odasında ölü bulundu.


TEMİZLİK PERSONELİ FARK ETTİ


İnegöl Belediyesi eski başkan yardımcısı Yusuf Şen, önceki gün tatil için geldiği Kemer ilçesi Deniz Caddesi’nde beş yıldızlı bir otele yerleşti.



Otel personeli bugün sabah saatlerinde temizlik için Şen’in odasına gitti. Şen’in yatakta hareketsiz yattığını gören temizlik personeli, durumu otel yetkililerine bildirdi.


OTOPSİ SONRASI BELİRLENECEK


Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Şen’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kemer Cumhuriyet Savcısı Filiz Sarkaya ve polisin incelemesinden sonra Yusuf Şen’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Evli ve 3 çocuk babası Şen’in tansiyon hastası olduğu kaydedildi.
Yusuf Şen’in ölüm nedeni, otopsi sonrası belirlenecek.

DHA


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