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Eski istihbarat müdürüne 146, eski komisere 127 yıl hapis

Isparta’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamındaki dosya ve mahkumiyet sayılarını açıklayan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, eski Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Peyami Baykara’ya 146 yıl 3 ay, aynı şubede komiser olarak görev yaparken ihraç edilen Mehmet Şanverdi’ye de 127 yıl hapis cezası verildiğini söyledi
 

Eski istihbarat müdürüne 146, eski komisere 127 yıl hapis
Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, yaptığı yazılı açıklamada Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Isparta eski İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Peyami Baykara hakkında “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, resmi evrakta sahtecilik, özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesine açılan davada toplam 146 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verildiğini ifade etti.


127 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ


Çokdinç, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde komiserken meslekten ihraç edilen Mehmet Şanverdi hakkında ise “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, resmi evrakta sahtecilik, özel hayatın gizliliğini ihlal ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet” suçlarından Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davada toplam 127 yıl hapisle cezalandırılmasına ve ayrıca tutukluğunun devamına karar verildiğini açıkladı.


194 DOSYADA KARAR ÇIKTI


Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Isparta'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturmalar hakkında da bilgi vererek, "Terör ve örgütlü suçlara bakmakta olan Ağır Ceza Mahkemelerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ilişkin bugüne kadar toplam 194 dosyada 178 kişi hakkında mahkumiyet, 16 kişi hakkında ise beraat kararı verilmiştir" dedi. 

 


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