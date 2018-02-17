Eski Jandarma Genel Komutanı Org. Eşref Bitlis'in 25. ölüm yıl dönümü!



'YENİ DÜNYA DÜZENİ SUİKASTİNE KURBAN GİTTİ' İDDİASI



EŞREF BİTLİS KİMDİR?



HALA AYDINLANAMADI

Serap Belovacıklı

Ankara'dan Dıyarbakır'a 17 Şubat 1993 tarihinde giden uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden eski'in ölümü hala sırrını koruyor. Resmi açıklamalarda buzlanma sonucu meydana gelen bir kaza olduğu açıklanmış ancak bu birçok kişiyi tatmin etmemişti. Tatmin olmayanlardan biri de Orgeneral Bitlis'in oğlu Tarık Bitlis'ti. Babasının ölümünü "Karanlık bir olay" olarak niteliyordu. Tarık Bitlis, "Kamuoyu suikast olduğunu düşünüyor. Bu insan yıllar önce bir şekilde ölüyor, üzerine kitaplar yazılıyor, demeçler veriliyor, tartışmalar yapılıyor. Neden araştırması tam olarak yapılmadı? Olayın araştırması başından itibaren normal kurallar çerçevesinde yapılsaydı sorulara cevap bulunabilirdi" şeklinde konuşuyor ve olayın uluslararası boyutuna dikkat çekiyordu.Suikast yapıldığını vurgulayan çevreler, "Eşref Bitlis, 'Yeni Dünya Düzeni' suikastine kurban gitti. Bu olay bütün ayrıntılarıyla örtbas edilmiştir. Uluslararası güçler tarafından büyük bir engeli temizleme operasyonudur. Kürt sorununu çıkmaza sokma hamlesidir. ABD'nin Ortadoğu'da PKK'ya verdiği destek ve Türkiye karşıtı hareketleri desteklediği, Org. Bitlis tarafından belgelerle ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır ayrıca Bitlis geleceğin Genelkurmay Başkanıydı ve Amerika bu durumu kendisi için tehlikeli görüyordu'' iddiasında bulunmuşlardı.17 Şubat sabahı hareket eden uçağın düşmesi sonucu Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, Org. Bitlis'in emir subayı Albay Fahir Işık,1.Pilot Kurmay Binbaşı Yaşar Erian, 2.Pilot Kurmay Yüzbaşı Tuğrul Sezginler ve uçuş teknisyeni Astsubay Kıdemli Başçavuş Emin Öner şehit oldular.Eşref Bitlis (1933, Malatya - 17 Şubat 1993, Ankara), Türk asker. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 32. Jandarma Genel Komutanı'dır.1952 yılında Kara Harp Okulu'nu bitirdi, 1954 yılında Polatlı Topçu Okulu'nu bitirerek Teğmen rütbesi ile mezun oldu. 1966 yılında Kara Harp Akademisi'ni tamamladı. Almanya'da dil eğitimini tamamladıktan sonra 1969 yılında Türk Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun oldu. 1973 yılında Alman Harp Akademisi'ni tamamladı ve bir yıl Kara Harp Akademisi'nde başöğretmen olarak görev yaptı. 1974 yılında Kıbrıs Harekâtı sırasında Albay rütbesiyle Kıbrıs Türk Alayı Komutanlığına atandı. Bu alayın komutanlığını yaparken Kıbrıs Yunan Alayı imha edildi. 1978 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi etti ve Bolu Komando Tugayı Komutanlığına atandı. 1982 yılında Tümgeneral rütbesine terfi etti ve Kıbrıs 28. Tümen Komutanı oldu. 1986 yılında Korgeneral rütbesine terfi etti. 1988 yılında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı oldu. 1990 yılında Orgeneral rütbesine terfi etti ve Jandarma Genel Komutanlığı'na atandı.Kuzey Irak'ta konuşlanmış durumda bulunan Çekiç Güç Kuvvetlerinin Türkiye'den ayrılması gerektiğini ve ABD'nin Kuzey Irak'ta oluşturmaya çalıştığı Kürt Devleti'nin Türkiye'nin zararına olduğunu söylüyordu. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri büyükelçiliği tarafından birkaç defa hükümete şikayet edildiği iddia edildi. 17 Aralık 1992 tarihinde Çekiç Güç'e bağlı Amerikan savaş uçakları, kendilerine bildirildiği halde Irak'ın Selahaddin kentine gitmekte olan Bitlis'in helikopterine taciz uçuşu yaptı ve helikopteri inişe zorladı. Komutanlığı döneminde JİTEM'in kurularak yargısız infazların yapılmasına ve itirafçılarla birlikte silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapılmasına karşı çıktığı da basına yansıdı. Yine uçağının düşmesi sonucu vefat eden Eşref Bitlis, ölümünden 7 ay önce kendisini gelecekte genelkurmay başkanı olarak görmek isteyen dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a yazdığı son mektupta Kürt sorununa ilişkin şöyle yazmıştır:"Sayın Cumhurbaşkanım, Zatı Aliniz bu olaya müdahil olmalı, aksi takdirde bölgede sonu alınamayacak ciddi risk ve tehditlerle karşı karşıya kalabiliriz."7 Şubat 1993 tarihinde İncirlik Üssü'nden kalkan ABD uçaklarının, PKK'ya yardım dağıttığı" açıklamasını yaptıktan sonra 17 Şubat 1993 tarihinde içinde bulunduğu Beechcraft B200 King Air tipi uçağın henüz aydınlanamayan nedenlerle düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş uçağın düşüş sebebinin buzlanma ve pilotaj hatasını olduğunu söylemiş, ertesi gün Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada hiçbir bilirkişi ve teknik raporun olmadığı açıklandı. Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral Armağan Kuloğlu tarafından kazadan yarım saat sonra hazırlanan bilirkişi raporunda genelkurmay açıklamasını tekrarlamıştır.Orgenaral Bitlis'in kamuoyunda tartışmalara neden olan ölümünün hemen ardından kendisine yakınlığıyla bilinen Cumhurbaşkanı Turgut Özal geçirdiği kalp kriziyle, ardından Bitlis'in ekibi içinde yer alan Rıdvan Özden ve Bahtiyar Aydın gibi bazı yüksek rütbeli askerler de görevi başında vefat etti. Aynı yıl Türkiye'de derin yankı uyandıran Uğur Mumcu ve Adnan Kahveci suikastleri yapılmış, Bingöl karayolunda 24 Mayıs 1993 PKK pususunda yolları kesilen 33 silahsız er öldürülmüş, hemen ardından Alevi-Sünni çatışmasına sahne olan Sivas Katliamı yaşanmış, yine aynı yıl PKK saldırısında 33 sivilin katledildiği Başbağlar Katliamı yaşanmış, Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın Lice'de uzun menzilli tüfekle vurulması olayları arkası arkasına gerçekleşti.