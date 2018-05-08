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Eski kimliklerle oy kullanılabilecek mi? Seçmen listesinde ismi olmayanlar ne yapmalı?

24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine kısa süre kala seçmenler eski kimliklerle oy kullanıp kullanılmayacağını merak ederken seçmen listesinde ismi olmayanlar ne yapacaklarını araştırıyorlar. İşte detaylar...
 

Eski kimliklerle oy kullanılabilecek mi? Seçmen listesinde ismi olmayanlar ne yapmalı?
Erken seçimlerin gerçeklemesine 47 gün kaldı. Partiler, cumhurbaşkanı adaylarını belirlerken ve milletvekili aday adayları da yavaş yavaş şekilleniyor. Seçmenler 24 Haziran günü sandık başına gidecekler. Kimliklerini yenilemeyen vatandaşlar, eski kimliklerle oy kullanıp kullanılmayacağını merak ederken seçmen listesinde ismi olmayanlar ne yapacaklarını araştırıyorlar.

ESKİ KİMLLİKLERLE OY KULLANILABİLECEK Mİ?

Seçimlerde eski kimliklerle oy kullanılamayacağı iddiası ortalığı karıştırmıştı. Eski nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu, 24 Haziran 2007 ve öncesi nüfus cüzdanlarının geçersiz sayılacağı söylenmişti. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin açıklama geldi. Yapılan duyuruda "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü mevzuatlarına göre nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu ile ilgili herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı ve vatandaşlarımızın ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanlarının, kimlik kartı başvurularını yapıncaya kadar geçerli olduğu hususu kamuoyuna duyurulur." denildi.

LİSTEDE İSMİ OLMAYANLAR NE YAPMALI?

Buna göre, seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan, birinci oylama için 24 Haziran 2000, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 8 Temmuz 2000 tarihinde ve daha önce doğan kişiler yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen T.C. Kimlik Numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belge ile ilçe seçim kurulu başkanlığına başvuracak.










 


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