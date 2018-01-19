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Eski komutan ve albaya FETÖ'den tutuklama

Eski Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı emekli korgeneral Bozkurt ile kurmay başkanı emekli albay Dodurga, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

Eski komutan ve albaya FETÖ'den tutuklama
Eski Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı emekli korgeneral İlyas Bozkurt ile kurmay başkanı emekli albay Erdal Dodurga, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklandı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında KTBK komutanı olarak görev yapan emekli korgeneral Bozkurt ile kurmay başkanı emekli albay Dodurga, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, "Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Hükümete ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemece sorgulanan Bozkurt ile Dodurga tutuklandı.


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