Eski Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski, başbakanlığı döneminde yaklaşık 600 bin avro değerindeki lüks otomobilin yasa dışı satın alınması nedeniyle 2 yıl hapse mahkum edildi.

Üsküp Ceza Mahkemesi'nde görülen "Tank" davasında, Gruevski'ye 2 yıl, eski İçişleri Bakan Yardımcısı Gyoko Popovski'ye ise 6,5 yıl hapis cezası verildi.

Mahkemenin kararına göre, Gruevski, aynı davanın sanıkları eski İçişleri Bakanı Gordana Yankulovska ile yardımcısı Popovski'yi etkileyerek yaklaşık 600 bin avro değerindeki "Mercedes" marka aracın satın alınmasını sağladı. Yankulovska ise bir şirketi öne çıkarması noktasında Popovski'yi teşvik etti.

2003-2017 yıllarında İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliğinin (VMRO-DPMNE) genel başkanlığını yapan Gruevski, 2006-2016 yıllarında başbakanlık görevini yürüttü. Gruevski, 1998-2002 yıllarında ise maliye bakanı olarak görev yaptı.

Makedonya'da, 2015 yılında o dönem ana muhalefet lideri olan Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkanı ve Başbakan Zoran Zaev, Gruevski ve diğer hükümet üyelerinin de aralarında bulunduğu 20 bin kişinin telefon görüşmelerinin kayıt altına alındığını açıklayarak bunları kamuoyuyla paylaşmıştı.

Ses kayıtlarında, Özel Yetkili Savcılık tarafından Ocak 2017'de başlatılan "Tank" soruşturmasında bahsi geçen yasa dışı otomobil alımı da yer alıyordu.

Bu arada, eski İçişleri Bakan Yardımcısı Popovski, dün görülen "Trista" davasında da bir önceki hükümet döneminde bakanlığa 300 adet araç alımında görevini kötüye kullanmaktan 9 yıl hapse mahkum edilmişti.

AA