Eski MHP’li Başkan silahlı kavgada yaralandı

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mehmet Nuri Turan

Olay, Aydın’ın Nazilli ilçesi Hamzallı Mahallesi’nde saat 16.30 sularında gerçekleşti. Eski MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin, 14 ay önce kiracı olarak eski Ülkücü İşçiler Derneği Nazilli Şube Başkanı K.Y’nin evine taşındı.Ancak ikili arasında son aylarda tartışma yaşanmaya başladı. Bunun üzerine K.Y., Zafer Keskin’den evini boşaltmasını isteyerek tahliye davası açtı. Nazilli Adliyesi’nde önceki gün görülen davada mahkeme Zafer Keskin’in kiracı olarak oturduğu evi tahliye etmesini istedi. Bu gelişme üzerine Zafer Keskin konuşmak istediğini söyleyerek, K.Y’yi aradı. İkili Hamzallı’da buluştu ve Zafer Keskin, K.Y’yi kendi kullandığı arabaya binmeye davet etti.Otomobile binen K.Y. ile Zafer Keskin arasında çıkan tartışma sonucu K.Y., Zafer Keskin’i sağ ve sol bacağı ile sol kolundan vurdu. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Zafer Keskin’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, K.Y’yi ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.(İHA)