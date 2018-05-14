Eski milletvekili Hannan Özüberk hayatını kaybetti
Kilis eski Belediye Başkanı ve Gaziantep 19’uncu Dönem Milletvekili Hannan Özüberk, (87) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
1984-1987 yıllarında Kilis Belediye Başkanlığı, 1991-1995 yılları arasında Doğru Yol Partisi 19’uncü Dönem Gaziantep Milletvekilliği, Doğru Yol Partisi ile Demokrat Parti Kilis İl Başkanlığı görevlerinde bulunan Hannan Özüberk tedavi gördüğü Gaziantep’teki özel bir hastanede hayatını kaybetti.
Hannan Ağa olarak da tanınan Özüberk’in cenazesi yarın Kilis’te düzenlenecek törenle defin edileceği öğrenildi.