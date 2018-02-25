Eski milli atlet düşmesine rağmen ikinci oldu

Erdinç Şahin

Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan ve'ndaki organizasyonda 5 sporcuyla 60 metre yarışında mücadele eden Türkiye rekortleni Sönmez, bitime 8 metre kala düşüp takla attı.Buna rağmen yarıştan kopmayan Kamuran Sönmez, ikinciliği elde etti. Kolundan, bacağından ve sırtından hafif şekilde yaralanan master atlet, düşmesine rağmen yarışı bitirince ayakta alkışlandı. Yarışta birinciliği yine İzmir'den Nursel Çakmak kazandı.