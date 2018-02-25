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Eski milli atlet düşmesine rağmen ikinci oldu

İstanbul'da dün başlayan Türkiye Masterlar Salon Atletizm Şampiyonası'nda İzmirli 60 yaşındaki eski milli atlet Kamuran Sönmez, 60 metre yarışında düşmesine rağmen ikinciliği elde etmeyi başardı.

Eski milli atlet düşmesine rağmen ikinci oldu
Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan ve Sinan Erdem Spor Kompleksi Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm Salonu'ndaki organizasyonda 5 sporcuyla 60 metre yarışında mücadele eden Türkiye rekortleni Sönmez, bitime 8 metre kala düşüp takla attı.



Buna rağmen yarıştan kopmayan Kamuran Sönmez, ikinciliği elde etti. Kolundan, bacağından ve sırtından hafif şekilde yaralanan master atlet, düşmesine rağmen yarışı bitirince ayakta alkışlandı. Yarışta birinciliği yine İzmir'den Nursel Çakmak kazandı.


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