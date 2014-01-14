Eski okullarında nostalji yaşadılar!

İstanbul’da 49 yıllık geçmişi ile en eski liseler arasında yer alan Mecidiyeköy Anadolu Lisesi mezunları okullarında buluştu. 1968-2012 yılında mezun olanlar, okul koridorunda düzenlenen kahvaltıda neşelendi ve duygulu anlar yaşadı. 1969 yılından itibaren emekli olana kadar lisede tarih öğretmenliği yapan Mualla Rakıcıoğlu, onlarca yıl önce mezun ettiği öğrencileriyle kucaklaştıktan sonra yaptığı konuşmada "Duygularımı tarif etmem imkânsız. Bizi tekrar bir araya getirenlere teşekkür ediyorum" dedi. Daha sonra sınıflarına giren eski öğrenciler öğretmenleri ile birlikte eski günlere geri döndü.



Organizasyonu gerçekleştiren Mecidiyeköy Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Elçi, "Okulumuzun 49 yıllık bir mazisi var. Şimdi Anadolu Lisesi olarak hizmet veriyoruz. Sizleri onlarca yıl sonra tekrar okulunuzda görmek bizim için büyük mutluluk" dedi. Elçi, daha sonra okulda iki dersliğin restorasyonu gerçekleştiren eski mezun Mali Müşavir Hasan Nazif İlhan’a plaket verdi.



DHA