Eski Playboy modeli Elke Jeinsen: Trump'ı ilişkiye girerken izledim



DAILY MAIL'E TRUMP İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMALAR

Can Hakman

Seçim kampanyasından bu yana çok sayıda kadının cinsel taciz suçlamasının hedefi olanhakkında yeni bir iddia ortaya atıldı., en yakın arkadaşıile Trump’ın 1993 yılında birlikte olduğunu, kendisinin de onları izlediğini iddia etti.Moore’un Trump ile ilişkisi olduğu iddiası daha önceden ortaya çıkmıştı. Moore, o dönemki nişanlısı Marla Maples’ın hamile olduğu sırada Trump’la altı aylık bir ilişki yaşadıkalrını öne sürmüştü.Eski bir Playboy modeli olan Jeinsen’in iddiaları ise magazin basınının bugün bir numaralı gündemi oldu. Daily Mail gazetesine konuşan model, 1993 yılında Barbara Moore ile’unsemtindeki’a gittiğini, akşam yemeğinden sonra Trump’ın kendilerini odasına davet ettiğini ve Moore ile Trump ilişkiye girdiği sırada da kendisinin onları iç çamaşırlarıyla izlediğini iddia etti.