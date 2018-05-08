Eski Playboy modeli Elke Jeinsen: Trump'ı ilişkiye girerken izledim

ABD Başkanı Donald Trump hakkında yeni iddia... Eski Playboy modeli Elke Jeinsen, en yakın arkadaşı Barbara Moore ile Trump'ın cinsel ilişkiye girmelerini izlediğini iddia etti

Eski Playboy modeli Elke Jeinsen: Trump'ı ilişkiye girerken izledim
Seçim kampanyasından bu yana çok sayıda kadının cinsel taciz suçlamasının hedefi olan ABD Başkanı Donald Trump hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Alman model Elke Jeinsen, en yakın arkadaşı model Barbara Moore ile Trump’ın 1993 yılında birlikte olduğunu, kendisinin de onları izlediğini iddia etti.

Moore’un Trump ile ilişkisi olduğu iddiası daha önceden ortaya çıkmıştı. Moore, o dönemki nişanlısı Marla Maples’ın hamile olduğu sırada Trump’la altı aylık bir ilişki yaşadıkalrını öne sürmüştü.


DAILY MAIL'E TRUMP İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMALAR


Eski bir Playboy modeli olan Jeinsen’in iddiaları ise magazin basınının bugün bir numaralı gündemi oldu. Daily Mail gazetesine konuşan model, 1993 yılında Barbara Moore ile New York’un Manhattan semtindeki Trump Tower’a gittiğini, akşam yemeğinden sonra Trump’ın kendilerini odasına davet ettiğini ve Moore ile Trump ilişkiye girdiği sırada da kendisinin onları iç çamaşırlarıyla izlediğini iddia etti.


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