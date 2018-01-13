Eski rol arkadaşı Abdülhamit Danışır'ı tanımayan Yonca Evcimik'ten açıklama



SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI



"İLAÇ YARDIMI YAPIYORMUŞUM"



"İŞ ORTALIĞI BULANDIRMAYA GELİNCE..."

Yonca Evcimik, yıllarca aynı dizide oynadığı Abdülhamit Danışır'ı tanımamazlıktan geldi

Tuhaf Sorular'ın konuğu: Yonca Evcimik

Yonca Evcimik 54. yaşını kutladı

Yonca Evcimik: Vatan konusunu hiç açmayalım

Elif Bayram

90'lı yıllara damga vuran şarkıcılardan, katıldığı bir etkinlikte 1997 yılında oynadığıdizisindekarakteriyle tanıdığımız Abdülhamit Bey'in zor durumda olduğu hatırlatılmış ve ona yardımda bulunup bulunmadığı sorulmuştu. Yonca Evcimik bu soruya "O kim?" yanıtını verince de gündem olmuştu.Konunun kısa sürede büyüdüğünü ve olayın vefasızlık boyutuna gittiğini gören 54 yaşındaki, sosyal medya hesabından uzunca bir açıklamada bulunarak konuyu aydınlattı. Kendisine haksızlık yapıldığını savunan Yonca Evcimik konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:"Bugün çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Bambaşka bir organizasyon sırasında bana uzatılan mikrofonların "zor durumdaymış" sorusuna gayet insani bir şekilde "O kim?" diye karşılık verdim. Daha sonra "Çılgın Bediş dizisinde kapıcı rolünü oynayan kişi Abdülhamit Danışır" diye hatırlatıldığında, konuyla alakalı bir bilgim olmadığını söyledim. Buradan hareketle benimle ilgili çıkan 'Saygısız, vefasız' başlıklı haberleri üzüntü ile karşıladım.Kimin kime hangi yardımı yaptığına ya da yapacağına bu konuların konuşulmasının yanlış olduğuna inananlardanım. Ve yine konuyla alakalı daha önceden bir toplantı esnasında bir magazin programı arayıp yorum almak istediğinde o telaşla kişiyi hatırlamamama rağmen çok üzüldüğümü söyledim. 1997 senesinde çekilmiş bir dizinin tüm kadrosunun isimlerini 2018 yılında benden tek kalemde hatırlamamın istenmesi haksızlık olur. Kaldı ki o dönem birlikte çalıştığımız ablam hatırlattı o dizi esnasında astım hastası olan Abdülhamit Bey'e ilaç yardımı yapıyormuşum.Çok üzücü böyle şeyleri açıklamak zorunda bırakılmak. Ben magazin programlarını takip eden, konulara hakim olan bir insan değilim. Ama böyle bilip bilmeden konuşulup, başlıklar atılması insanı çok üzüyor. Türlü kampanyalar yaparız, önemli işler için çağrıda bulunuruz hiç biri haber olmaz, iş ortalığı bulandırmaya ve gündem işgal etmeye gelince aslan kesiliriz."Çılgın Bediş dizisinin kapıcı Abdül'ü,, sokaklarda dini kitaplar satarak geçimini sağlıyor.