Eski sevgililerin köpek davası avukatlar yüzünden yarım kaldı

Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, davacı Osman Orhan Baçaru ile avukatlar hazır bulunurken, davalı taraf Ezgi Bölükbaşı'nın duruşmaya gelmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

"HUKUKİ HAKLAR GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

Davanın ilk duruşmasında konuşan Baçaru’nun avukatı Oytun Süllü, müvekkilinin mağdur edildiğini ifade etti. Haklarını sonuna kadar arayacaklarını ifade eden Süllü, “Marley daha önceden müvekkilime sahiplendirilmiştir ve mülkiyeti müvekkilime geçmiştir. Marley derhal müvekkilime teslim edilmelidir. Mesela davalı Ezgi, köpeğini Osman’a sahiplendirdi ve aralarında duygusal bir bağ olmadı. Osman köpeğini alıp gitti. 6 ay sonra bir ev değişikliği için köpeğini eski sahibine 1 haftalığına emanet etmek istedi. Akabinde Ezgi hanım köpeği geri vermedi ve daha sonra ‘psikolojim bozuldu’ dedi. Böyle bir şey mümkün mü? Davacı ve davalı arasında duygusal bir ilişki olduğu için karmaşık gibi görünen bu olay nedeniyle hukuki haklar göz ardı edilmemeli” açıklamalarında bulundu.

Davada hakimin uyarmasına rağmen söz almayarak karşılıklı münakaşaya giren taraf avukatları sebebiyle duruşma 25 Eylül tarihine ertelendi.