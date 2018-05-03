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Eski sevgilisinin kızını öldürmüştü, pişmanım dedi

Eski sevgilisi Zeliha Çeliksoy’u yaralayan, 6 yaşındaki kızı Zeynep’i öldüren Mehmet Salih Mumcu hâkim karşısına çıktı

Eski sevgilisinin kızını öldürmüştü, pişmanım dedi
İstanbul’dan Balıkesir Edremit’e gidip, günlerce evini izleyerek rahatsız ettiği eski sevgilisi Zeliha Çeliksoy’u yaralayan, 6 yaşındaki kızı Zeynep’i öldüren Mehmet Salih Mumcu hâkim karşısına çıktı. Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık, çocuğu öldürdüğü için pişman olduğunu söyledi.

İstanbul’da birlikte yaşadığı Zeliha Çeliksoy’un kendisini terk etmesi üzerine barışmak için genç kadının üvey babasına ulaştığını ancak bu kişinin “Sen git evlen, Zeliha da evlenecek, bu iş bitti” dediğini söyledi. Edremit’e konuşmak için gittiğini ve Zeliha Çeliksoy’un kızını okula götürmek için evden çıkmasını beklediğini anlatan Mumcu şöyle devam etti:

“Beni görünce bağırmaya başladılar, ‘Bağırmayın konuşmak istiyorum’ dedim.


"SİNİRLE SÖYLEDİM"


Bu sırada Zeliha’nın üvey babası Süleyman elini beline götürdü, ben de panik yaparak aracımdan silahımı aldım, rastgele ateş ettim. ‘Zeliha’nın ölmemesinden dolayı üzgünüm’ sözlerini ise sinirle söyledim.”


‘İŞKENCE YAPIYORDU’


Gazete Habertürk'ten Mahmut Acaröz'ün haberine göre olayda kızını kaybeden kendisi de ağır yaralanan Zeliha Çeliksoy ise “Saplantılı olduğu için beni zorla yanında tutuyordu. Sürekli şiddet uyguluyordu, baskılara dayanamayarak yanından ayrıldım. Saldırı sırasında kızımın üstüne kapandım. Bana da ateş etti ve belimden vurdu. Silah tutukluk yapmasa beni de öldürecekti” dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 17 Temmuz’a erteledi.


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