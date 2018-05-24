Eski vekillerin oğulları parlamento için yarışacak

Aktif siyaset hayatlarını noktalayan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç AK Parti İstanbul’dan, eski İçişleri Bakanı, DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar’ın oğlu Zülfü Tolga Ağar AK Parti Elazığ’dan, eski SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın oğlu Muhammet Furkan Kamalak SP Ankara’dan milletvekili adayı oldu. Siyasetçi çocuğu olmanın avantajı olduğu kadar dezavantajının da bulunduğuna vurgu yaptılar.





İŞTE SİYASET BAYRAĞINI BABALARINDAN DEVRALAN ÇOCUKLAR





ZÜLFÜ TOLGA AĞAR: AVANTAJIM DA VAR DEZAVANTAJIM DA VAR

AK Parti’nin dikkat çeken adaylarından biri de eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu Zülfü Tolga Ağar oldu. Elazığ’da 3. sıradan aday gösterilen 1975 doğumlu Ağar, üniversite eğitimini ABD’de tamamladı. Türkiye’ye döndüğünde özel bir şirkette ürün müdürü ve dış pazarlama müdürü olarak görev yaptı. Ardından ticaret hayatına atıldı. Ticaret odası ve sivil toplum kuruluşunda görev aldı.

Ağar, memleketi Elazığ’dan aday gösterildiği için mutlu:

“2014 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı’mız, o zaman Başbakan’dı. Yerel seçimlerde 40’a aşkın mitingine arkadaşlarımla birlikte katıldım. Dünya görüşümüzün örtüştüğüne inandım. Sonrasında Sarıyer İlçe Teşkilatı’na üye oldum. Bu süreçte eşim rahatsızdı. Aday olmam mümkün değildi o zaman. Bu seçimde cumhurbaşkanlığı sistemi yürürlüğe girecek. Yeni bir tarih yazılıyor. Mehmet Ağar’ın oğlu olmanın avantajları da dezavantajları da var. Siyasetçi çocuğu olunca kendi içinizde bir tecrübe oluşuyor. Dezavantajı ise beklentinin çok yüksek olması. Benim de iddialı bir kişiliğim var. Tutuğumu koparırım ben. Aday olduktan sonra Cumhurbaşkanımızla görüştüm. Kendisinin hayır dualarını aldım.”

MUHAMMET FURKAN KAMALAK: BABAMIN MİTİNGLERİNE GİZLENEREK GİTTİM

Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın oğlu Muhammet Furkan Kamalak, babasının bir dönem politika yaptığı Saadet Partisi’nden listelere giriş yaptı. Avukat olan Muhammet Furkan Kamalak, Ankara 2. Bölge 5. sıradan milletvekili adayı oldu.

33 yaşında olan Furkan Kamalak, ceza hukuku ağırlıklı olarak çalıştığını belirterek şunları söyledi:

“Çankaya Üniversitesi mezunuyum. İlk kez milletvekilliği için aday oldum. Babam genel başkanken genel merkeze dahi kısıtlı gidip geldim. ‘Genel başkanın oğlu geldi, gitti’ olmasın diye. Genel başkan değişince, ‘Göreve talibim’ dedim. Milletvekilliği adaylığı başvurusunda bulundum. Babamın siyasetçi olmasının avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Aslına bakarsanız, dezavantajları daha fazla. Babamın mitinglerine dahi kim olduğumu gizleyerek girmek durumunda kaldım. ‘Genel bakanın oğlu geldi’ diye bir imaj oluyor. Oturduğumuzda sandalyeye yaşça büyük kişi yer vermeye çalışıyor.”

AHMET MÜCAHİT ARINÇ: BEN AYRICA BİR BİREYİM

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti İstanbul 3. Bölge 11. sıradan milletvekili adayı gösterildi. 32 yaşındaki Ahmet Mücahit Arınç, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümlerini bitirdi. 2009-2010 yıllarında TOBBTEPAV bünyesinde uzman araştırmacı olarak görev yaptı. Enerji ve petrol sektöründe faaliyet gösteren yabancı bir şirkette kıdemli uzman ve genel müdür danışmanı olarak çalıştı. Üniversite hayatı ve iş yaşamı boyunca çeşitli dernek ve kulüplerde faaliyet gösterdi. Avrupa’da Türklerin bulundukları bölgelerde entegrasyon problemlerinin giderilmesi, yerel meclislere ve belediyelere seçilmelerine katkı sağlamak için farkındalık ve lobi oluşturulabilmesi, ırkçılık ve İslamofobi ile mücadele gibi konularda yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlarda katılımcı ve organizatör olarak çalıştı.

Çocukluğundan beri siyasetin içinde olduğunu söyleyen 2 çocuk babası Ahmet Mücahit Arınç, adaylığıyla ilgili şunları dedi:

“Çocukluğumdan beri siyasetin içerisindeyim. 2010’da Enerji Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başladım. Siyaset hayatımda da özellikle enerji ile ilgili çalışmayı arzu ediyorum. Cumhurbaşkanı’mızdan ‘Aday ol’ şeklinde herhangi bir telefon almadım. Milletvekili aday adayı olarak başvuracağımı kendilerine iletmiştim. Adaylığım ile ilgili eleştiriler olacaktır. Zaman içinde bunlar giderilecektir. Biz kendimizi ifade ettikçe bu eleştiriler bitecektir. Babam uzun yıllardır siyasetin içerisinde ama ben de ayrıca bir bireyim. Kendim de çalışarak tecrübelerimi bu süreçte artıracağım. Babamdan da muhakkak tüyo alacağım. Deneyimli bir devlet adamı. Sahada da birlikte çalışacağız. Onun da ayrıca gideceği yerler olacaktır. Sürekli birlikte olmasak da irtibat halinde olacağız.”