Eskişehir Basket-TOFAŞ maçı özeti

Maça etkili başlayan Eskişehir Basket, 3 dakikada 10-0'lık seri yakaladı. Daha sonra toparlanan TOFAŞ, 5-0'lık seriyle 4. dakikada skoru 10-5'e getirdi. Rakibinin sayılarına karşılık veren Eskişehir Basket, 5. dakikayı 15-7 önde geçti. Eskişehir Basket, karşılıklı basketlerle süren ilk çeyreği 26-20 önde tamamladı.

OWENS ETKİLİ OLDU

İkinci çeyrekte etkili olan TOFAŞ, pota altından bulduğu sayılarla 13. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 30-27. Duncan ile etkili olan Eskişehir Basket, 15. dakikayı 37-32 önde bitirdi. Rakibinin hücumlardan eli boş dönmesini fırsata çeviren Eskişehir Basket, 17. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkarttı: 42-32. Çeyreğin son bölümlerinde Owens ile etkili olan TOFAŞ farkı eriterek 3 sayıya indirse de devre arasına Eskişehir Basket 47-44 önde girdi.

3. ÇEYREKTE 10 SAYILIK FARK

Üçüncü çeyreğe de etkili başlayan Eskişehir temsilcisi, 23. dakikada 55-44 üstünlük kurdu. Konuk ekip, pota altından ve serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla 28. dakikada farkı 8 sayıya kadar indirdi: 59-51. Farkın azalmasına izin vermeyen Eskişehir Basket, periyodu 68-58 üstün bitirdi.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

Son çeyrekte baskılı olan TOFAŞ, Eskişehir Basket'in savunma ve hücumda yaptığı hataları iyi değerlendirdi. Bursa temsilcisi, rakibinin hücuma çıkarken kaptırdığı toplarla sayı buldu ve 36. dakikada 80-79 öne geçti. Eskişehir Basket, Marshall ve Buğrahan Tuncer'in sayılarıyla 38. dakikada 83-83 beraberliği sağladı. Ev sahibi takım, Baron'un bitime 13 saniye kala faul atışlarından bulduğu sayılarıyla skoru 85-85'de bir kez daha eşitledi. TOFAŞ son hücumda sayıyı bulamayınca maçın normal süresi 85-85 sona erdi.

MORGAN'DAN SON SANİYE BASKETİ

Uzatma bölümünde sert savunma yapan ve hücumda etkili olan TOFAŞ, 44. dakikaya 95-94 önde girdi. Karşılaşmada TOFAŞ 97-95 öndeyken Baron'un uzatma periyodunun bitimine 3 sayına kala attığı üçlükle Eskişehir Basket, 98-97 öne geçti. Bunun üzerine TOFAŞ cephesi mola aldı. Molanın ardından Morgan ile son saniyede sayı bulan TOFAŞ maçı 99-98 kazanarak yarı finale çıktı.

Salon: Anadolu Üniversitesi

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Serhat Büker

Eskişehir Basket: Buğrahan Tuncer 20, Caner Erdeniz, Ayres 14, Duncan 17, Baron 26, Berkay Candan, Dorukhan Engindeniz, Marshall 10, Yunus Emre Sonsırma 3, Kravtsov 8

TOFAŞ: Morgan 19, Owens 7, Henry 11, Mejia 26, Crocker 14, Barış Ermiş 8, Berkan Durmaz, Kadji 6, Muhsin Yaşar 5, Yiğit Arslan 3

1. Periyot: 26-20

Devre: 47-44

3. Periyot: 68-58

Normal süre: 85-85