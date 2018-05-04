Eskişehir'de 17 yaşındaki genç kız 4 gündür kayıp

Eskişehir'de 4 gün önce kaybolan genç kızı bulmak için çalışmalar devam ediyor.

Eskişehir'de 17 yaşındaki genç kız 4 gündür kayıp
Fadime Kaçan isimli 17 yaşındaki genç kız, ailesine bir şey söylemeden ortadan kayboldu. Seyitgazi ilçesine bağlı Kayı Mahallesi'nde oturan aile ise ilk günden itibaren kızlarını bulabilmek için harekete geçti. Sosyal medyada da yayılan duyurularda genç kız aranıyor. Jandarma, polis ve vatandaşların aradığı kızdan şimdiye kadar bir haber gelmedi. 
Bipolar bozukluk tedavisi gören genç kızın vatandaşların da yardımıyla biran önce bulmak istediklerini söyleyen anne Şengül Kaçan, "Tedavisine devam ediliyordu. Daha önce böyle bir şey yapmamıştı. 1 Mayıs günü kayboldu ve 4 gündür haber alamıyoruz. Her yere haber verdik, Eskişehir'deki akrabalara kadar hepsini haberdar ettik. Şimdiye kadar gören ve duyan da olmamış. Gören kişiler lütfen polise ya da jandarmaya haber versin" dedi. 

İHA


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