Eskişehir'de cinayet: 2 ölü

Eskişehir’de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi tüfekle vurularak öldürüldü

Eskişehir'de cinayet: 2 ölü
Mustafa Döymaz (28) ve arkadaşı Erdal Özdemir (31), alacaklarının bulunduğu Arif Ş’nin (27) Emek Mahallesi Pembe Sokak’taki evine gitti. Arif Ş. ile eve gelen 2 kişi arasında tartışma çıktı.


2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ


Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Arif Ş, evinde bulunan av tüfeğiyle Mustafa Döymaz ile Erdal Özdemir’e ateş etti. Döymaz ve Özdemir, olay yerinde hayatını kaybetti.



Şüpheli Arif Ş, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti tüfekle ele geçirildi.



Ölen iki kişinin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.


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