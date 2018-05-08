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Eskişehir'de dolu tarım alanlarına zarar verdi

Eskişehir'de, sebze üretiminin yapıldığı merkez Tepebaşı ilçesinde etkili olan dolu, yaklaşık 20 bin dönüm tarım arazisinde hasara neden oldu

Eskişehir'de dolu tarım alanlarına zarar verdi
Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, zarar gören tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

Buluşan, AA muhabirine, ilçeye bağlı Sakintepe bölgesinde sebze yetiştirildiğini belirterek, önceki gün etkili olan 15-20 dakikalık dolunun tarım arazilerine zarar verdiğini söyledi.

Bölgede bu hafta ilk ürünleri almak için hazırlık yapıldığını vurgulayan Buluşan, şöyle konuştu:

"Ancak dolunun verdiği zarar nedeniyle ilk hasadı yapamayacağız. Dolu, marul, maydanoz, roka, yeşil soğan ve dereotunu adeta yerle bir etti. Yeniden bir mahsul alınması Ramazan Bayramı sonrasına kaldı. Bütün emekler heba oldu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü hasar tespiti için çalışacak. 20 bin dönümlük alanda hasar oluştu. İstanbul ve çevre illerdeki hallere sevkiyat yapacakken bu durumla karşılaştık. Sevkiyatımız durdu."

Üretici Engin Kahya da dolu nedeniyle üreticinin büyük darbe yediğini dile getirdi.

Zararın boyutlarına dikkati çeken Kahya, "Sadece benim 51 dönümlük alandaki mahsulüm zarar gördü. Sezonun başında büyük bir darbe yedik. Sıkıntımız büyük." ifadelerini kullandı.

AA


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