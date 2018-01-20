Eskişehir'de kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara'dan Bursa'ya giden yolcu otobüsü Eskişehir-Bozüyük karayolu Batıkent Mahallesi'nde kaza yaptı. İlk belirlemelere göre kaza sonrası ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi