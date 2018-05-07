Eskişehir'deki tecavüz girişiminde yeni gelişme

Eskişehir’de E.A. adlı genç kadına sokak ortasında tecavüzden yargılandığı davada beraat eden sanıkla ilgili gerekçeli karar açıklandı. E.A.’nın pantolonunda sanık T.D.’ye ait DNA örneği çıkmasına, tacizin kamera görüntülerine ve sanığın arkadaşının ifadelerine rağmen kadının vajinasında üçüncü bir kişinin sperminin bulunması, beraatin gerekçesi kabul edildi

07 Mayıs 2018, Pazartesi 06:50
Eskişehir'deki tecavüz girişiminde yeni gelişme

SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ


Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, E.A.’nın pantolonunda sanık T.D.’nin DNA’sının olduğu ifade edildi. Buna karşın vajinasında, sanık ve tanık dışında üçüncü bir erkeğe ait spermin bulunduğu belirtilerek, şöyle denildi:

E.A.’nın pantolonundan elde edilen lekede sanık T.D.’ye ait DNA profillerinin bulunduğu, ancak vajinal sürüntü örneğinde üçüncü bir erkek şahsa ait DNA’nın tespit edildiği, bu durumda çok aşırı alkollü olan ve ne yaptığını dahi hatırlamayan mağdura karşı cinsel saldırı suçunu işleyenin sanık dışında ve tanık dışında üçüncü bir şahıs olduğu, bu durumda T.D.’nin beraatine karar vermek gerekmiştir.”

Karara savcılık da itiraz etti. Yargıtay’a gönderilen temyiz dilekçesinde, T.D.’ye ceza verilmesi istendi.

Eskşehir'deki tecavüz girişimine skandal kararEskşehir'deki tecavüz girişimine skandal karar

(İsmail Saymaz / Hürriyet)


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