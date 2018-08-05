Özel harekat birimleri ve 80 polisin katılımıyla 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şahısların ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 48 paket halinde 162,56 gram metamfetamin, 4 paket halinde 10,45 gram skunk, 2 paket halinde 4,10 gram bonzai, 2 paket halinde 3,20 gram kokain, 2 paket halinde 1,36 gram esrar, 2 paket halinde 1,59 gram eroin, 16 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız yivsiz tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda 37 sokak satıcısı ile uyuşturucu kullanan 17 kişi olmak üzere toplam 54 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli 9 kişi hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yasal işlem yapıldı.