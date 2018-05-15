Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, Durmuş Akın’ı(22) göğsünden bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Ali D.(33) ve avukatlar hazır bulundu. Son sözleri sorulan tutuklu sanık Ali D., “Bana bıçakla saldırmıştı. Ben de bu yüzden karşılık verdim. Pişmanım” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığa ‘kasten öldürmek’ suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, Eskişehir'de geçtiğimiz 2017 yılı Ekim ayında Tepeabaşı ilçesinde bulunan Vural Sokak'ta gerçekleşti. Durmuş A. ve Ali D. arasında park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakla göğsünden yaralanan Durmuş A., Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Ali D. ise polis tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.