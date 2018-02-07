Eskişehirspor, görme engelli minik taraftarı Mehmet’in hayalini gerçeğe dönüştürdü

Spor Toto 1. Lig’de Denizlispor
karşısında aldığı galibiyet ile moral depolayan Eskişehirspor’un
dün özel bir misafiri vardı. Giresunspor
karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan Kırmızı Şimşekler,
görme engelli 11 yaşındaki taraftarı Mehmet Salih Karadağ’ı
ağırladı.
Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’ndeki
antrenman öncesi takım oyuncuları ile selamlaşan Mehmet’e, Eskişehirspor
forması hediye edildi. Takımdaki en sevdiği oyuncunun Kayacan Erdoğan olduğunu söyleyen Mehmet, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
“HER MAÇA KAZANACAĞIZ UMUDUYLA GİDİYORUM”
Duygularını basın mensupları ile paylaşan Mehmet Salih Karadağ, güzel bir duygunun içerisinde olduğunu söyledi. Giresunspor maçına da gideceğini dile getiren Karadağ, “Taraftarı olduğum kulübün tesislerini ziyaret etmek, çok güzel ve büyük bir duygu. Çok seviniyorum. Maçları takip ediyordum. Kendimi şu an coşkulu bir yerdeymiş gibi hissediyorum. Her maça kazanacağız umuduyla gidiyorum. Eskişehirspor’un hemen hemen hepsini biliyorum. Denizlispor galibiyeti güzel bir geri dönüş oldu. Devamını diliyorum. Bu hafta Giresunspor maçına gideceğiz. Eskişehirspor’da en çok Kayacan Erdoğan’ı seviyorum” dedi.
Erdinç Şahin