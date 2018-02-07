Eskişehirspor, görme engelli minik taraftarı Mehmet’in hayalini gerçeğe dönüştürdü

“HER MAÇA KAZANACAĞIZ UMUDUYLA GİDİYORUM”

Erdinç Şahin

karşısında aldığı galibiyet ile moral depolayandün özel bir misafiri vardı.karşılaşmasının hazırlıklarına başlayangörme engelli 11 yaşındaki taraftarıağırladı.antrenman öncesi takım oyuncuları ile selamlaşanforması hediye edildi. Takımdaki en sevdiği oyuncunun Kayacan Erdoğan olduğunu söyleyen Mehmet, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.Duygularını basın mensupları ile paylaşan Mehmet Salih Karadağ, güzel bir duygunun içerisinde olduğunu söyledi. Giresunspor maçına da gideceğini dile getiren Karadağ, “Taraftarı olduğum kulübün tesislerini ziyaret etmek, çok güzel ve büyük bir duygu. Çok seviniyorum. Maçları takip ediyordum. Kendimi şu an coşkulu bir yerdeymiş gibi hissediyorum. Her maça kazanacağız umuduyla gidiyorum. Eskişehirspor’un hemen hemen hepsini biliyorum. Denizlispor galibiyeti güzel bir geri dönüş oldu. Devamını diliyorum. Bu hafta Giresunspor maçına gideceğiz. Eskişehirspor’da en çok Kayacan Erdoğan’ı seviyorum” dedi.