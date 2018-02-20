Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 91.yeni bölümde neler olacak?



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 91.BÖLÜMDE HIZIR TERS KÖŞE YAPACAK



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 91.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dün akşam neden yoktu? Yeni bölüm ne zaman? İşte o tarih...

Elif Bayram

Salı akşamlarının en uzun soluklu dizisifenomen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yayınlandığı her bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitliyorson bölümde hazırladığı planları birer birer uygulamaya sokan Hızır Çakırbeyli uyuşturucu satıcılarına savaş açmıştı.Yüklü miktarda paralar yatırarak masa üyelerinin arasına dahil olan Pudra Hakkı ise ortalığı karıştırmaya devam etti. Pekineler olacak? Fragmanda Hızır'ın sinirlerine hakim olamadığı görülüyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 91. bölümde meydana gelecek olayların tamamı…Zehir taciri Pudra Hakkı'nın mekanına bomba koymak üzere yola çıkan Çakırbeyliler, gittikleri yerdesürpriziyle karşılaşmışlardır. Servet'in patlaması engellenemez bombasıyla mekanda sıkışıp kalan İlyas, Alparslan ve dostlarının oradan kurtulması için bir mucizeye ihtiyaç vardır. Davut'un, devleti uğruna kendini yok etmesiyle başlayan büyük planının bir parçası olmaya razı gelendüşmanıyla uzlaşmaya yanaşmaz. Hızır'ın, dostlarının ölümüne göz yummasını bekleyen Hakkı ise hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kalacaktır.