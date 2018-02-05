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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak

ATV ekranlarını ilgiyle izlenen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak.

05 Şubat 2018, Pazartesi 12:18
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak
ATV'nin büyük ilgiyle izlenilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın hayranlarına kötü bir haber geldi.
 

YENİ BÖLÜM MERAKLA BEKLENİYORDU


Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümü merakta bırakan anlara sahne olmuş, dizinin final sahnesinde Hurşit ölecek mi sorusu izleyici tarafından merak edilmişti. Bu haftaki bölüm öncesi izleyicileri üzecek bir gelişme yaşandı.


YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANMADI


Dizinin normal seyrinde pazar günleri ve en geç pazar akşamı yayınlanan yeni bölüm fragmanı ekranlara gelmedi.


DİZİ YERİNE BEŞİKTAŞ MAÇI YAYINLANACAK


Bunun ardından ATV'nin yayın akışındaki değişiklik dikkat. Çekti 6 Şubat salı gününün yayın akışında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yerine Gençlerbirliği - Beşiktaş Türkiye Kupası karşılaşmasının yer aldığı gözüküyor.

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