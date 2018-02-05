Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak

YENİ BÖLÜM MERAKLA BEKLENİYORDU



YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANMADI



DİZİ YERİNE BEŞİKTAŞ MAÇI YAYINLANACAK

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 81. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde Dostum Yaşar ağlattı

Haber Merkezi

ATV'nin büyük ilgiyle izlenilen dizisiın hayranlarına kötü bir haber geldi.dizisinin son bölümü merakta bırakan anlara sahne olmuş, dizinin final sahnesinde Hurşit ölecek mi sorusu izleyici tarafından merak edilmişti. Bu haftaki bölüm öncesi izleyicileri üzecek bir gelişme yaşandı.Dizinin normal seyrinde pazar günleri ve en geç pazar akşamı yayınlanan yeni bölüm fragmanı ekranlara gelmedi.Bunun ardındanyayın akışındaki değişiklik dikkat. Çekti 6 Şubat salı gününün yayın akışında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yerinekarşılaşmasının yer aldığı gözüküyor.