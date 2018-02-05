Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak

ATV'nin büyük ilgiyle izlenilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'
ın hayranlarına kötü bir haber geldi.
YENİ BÖLÜM MERAKLA BEKLENİYORDU
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
dizisinin son bölümü merakta bırakan anlara sahne olmuş, dizinin final sahnesinde Hurşit ölecek mi sorusu izleyici tarafından merak edilmişti. Bu haftaki bölüm öncesi izleyicileri üzecek bir gelişme yaşandı.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANMADI
Dizinin normal seyrinde pazar günleri ve en geç pazar akşamı yayınlanan yeni bölüm fragmanı ekranlara gelmedi.
DİZİ YERİNE BEŞİKTAŞ MAÇI YAYINLANACAK
Bunun ardından ATV'nin
yayın akışındaki değişiklik dikkat. Çekti 6 Şubat salı gününün yayın akışında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yerine Gençlerbirliği - Beşiktaş Türkiye Kupası
karşılaşmasının yer aldığı gözüküyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 81. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Haber Merkezi