Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dün akşam neden yoktu? Yeni bölüm ne zaman? İşte o tarih...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin neden olmadığı merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Her hafta salı akşamı izleyicileriyle buluşan aksiyon ve gerilim dolu dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dün akşam yayınlanmadı. Yeni bölüm öncesinde dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlanmamıştı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? Yeni bölüm ne zaman hangi gün yayınlanacak?

07 Şubat 2018, Çarşamba 11:15
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dün akşam neden yoktu? Yeni bölüm ne zaman? İşte o tarih...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin dün akşam neden olmadığı dizinin takipçileri tarafındandün merak konusu olan konulardan birisi haline geldi. ATV ekranlarında her hafta salı akşamı yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi dün akşam kanal tarafından yayından çıkartıldı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dün akşam neden yoktu? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Dizi saatinde Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı yer alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dzisinin yeni bölümünün 13 Şubat Salı günü yayınlanacağı tahmin ediliyor.


SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR


Davut'un yaşadığı gerçeğini öğrenen Hızır'a ikinci sürpriz, Ünal ile iş birliği içinde olan Hızır Ali'den gelir. Yakınları tarafından aldatıldığını düşünen Çakırbeyliler, onlardan habersiz çevrilen oyunun büyüklüğü karşısında sarsılırlar. Uluslararası güçlerin savaşında bir adım önde olabilmek adına Hızır da bu oyuna katılmak, Pudra Hakkı ile uzlaşmak zorundadır. Ekrem'e kadar uzanan düşman zincirinin halkaları tek tek ortaya çıkarılıp yok edilene kadar da hep birlikte hareket etmek gerekecektir. Meryem'in aklı ise bir an önce cezaevinden çıkmasını beklediği oğlundadır. Bunun için Ceylan'dan yardım isteyen Meryem, oğlunu orada son kez ziyaret ettiğini düşünürken duydukları karşısında hayrete düşer. Annesinin karşısına eskisinden farklı biri olarak çıkan Ömer'in dönüşümü, bundan sonrası için seçtiği yolun göstergesidir.


DİZİNİN KONUSU


Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever…
Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacakEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak
Oktay Kaynarca yeni yaşını kutladıOktay Kaynarca yeni yaşını kutladı
Ozan Akbaba baba oluyorOzan Akbaba baba oluyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. bölüm fragmanı yayınlandı mı?


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

2018 Survivor Birsen Bekgöz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

2018 Survivor Birsen Bekgöz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
Kanal D Siyah Beyaz Aşk dizisi 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D Siyah Beyaz Aşk dizisi 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ufak Tefek Cinayetler 15. yeni bölüm fragmanında korkunç yangın

Ufak Tefek Cinayetler 15. yeni bölüm fragmanında korkunç yangın
Sen Anlat Karadeniz dizisi 3. bölüm 2. fragmanı yayında

Sen Anlat Karadeniz dizisi 3. bölüm 2. fragmanı yayında
2018 Survivor Ecem Karaağaç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

2018 Survivor Ecem Karaağaç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
Cennet'in Gözyaşları 19. bölüm fragmanı (Kaya'nın Arzu'ya teklifi)

Cennet'in Gözyaşları 19. bölüm fragmanı (Kaya'nın Arzu'ya teklifi)
Savaşçı dizisinin Teğmen Murat'ı Alican Albayrak diziye veda etti

Savaşçı dizisinin Teğmen Murat'ı Alican Albayrak diziye veda etti
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak
Kimdir bu O Ses Türkiye birincisi Lütfiye Özipek?

Kimdir bu O Ses Türkiye birincisi Lütfiye Özipek?
O Ses Türkiye 2018 birincisi kim oldu? O Ses Türkiye 2018 şampiyonu belli oldu

O Ses Türkiye 2018 birincisi kim oldu? O Ses Türkiye 2018 şampiyonu belli oldu
Fi Çi 9. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Fi Çi 9. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?