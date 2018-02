Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dün akşam neden yoktu? Yeni bölüm ne zaman? İşte o tarih...

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR



DİZİNİN KONUSU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak

Oktay Kaynarca yeni yaşını kutladı

Ozan Akbaba baba oluyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Haber Merkezi

dizisinin dün akşam neden olmadığı dizinin takipçileri tarafındandün merak konusu olan konulardan birisi haline geldi. ATV ekranlarında her hafta salı akşamı yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi dün akşam kanal tarafından yayından çıkartıldı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dün akşam neden yoktu? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?Dizi saatinde Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı yer alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dzisinin yeni bölümünün 13 Şubat Salı günü yayınlanacağı tahmin ediliyor.'un yaşadığı gerçeğini öğrenen'a ikinci sürpriz,ile iş birliği içinde olan Hızır Ali'den gelir. Yakınları tarafından aldatıldığını düşünen, onlardan habersiz çevrilen oyunun büyüklüğü karşısında sarsılırlar. Uluslararası güçlerin savaşında bir adım önde olabilmek adına Hızır da bu oyuna katılmak,ile uzlaşmak zorundadır. Ekrem'e kadar uzanan düşman zincirinin halkaları tek tek ortaya çıkarılıp yok edilene kadar da hep birlikte hareket etmek gerekecektir.'in aklı ise bir an önce cezaevinden çıkmasını beklediği oğlundadır. Bunun için Ceylan'dan yardım isteyen Meryem, oğlunu orada son kez ziyaret ettiğini düşünürken duydukları karşısında hayrete düşer. Annesinin karşısına eskisinden farklı biri olarak çıkan'in dönüşümü, bundan sonrası için seçtiği yolun göstergesidir.Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olanve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever…Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir ""dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir…