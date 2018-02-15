Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu?

ATV ekranlarının beğeniyle izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 91. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizin detayında yer alacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 91. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

SON BÖLÜM DETAYLARI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 90. BÖLÜM FRAGMANI:

Çiğdem Saltık

; Ömer'i hapishaneden çıkaran Meryem ve ailesi beklenmedik bir olayla sarsılır. Ömer ve Meryem'i canı pahasına koruyan Hurşit vurulmuş ve onları evine getirene kadar tek bir kelime etmemiştir. Diğer yandan Hızır, Hurşit'ten gelecek iyi haberi beklerken, başı yine masadakilerle kalabalıktır. Pudra Hakkı'yı kullanarak emellerini gerçekleştirmeye çalışan Ekrem, Ünal kanalı ile uzlaşma sağlamak isterken; Hızır bunu asla kabul etmeyecektir. Hızır'ı ikna etmek için elinden geleni yapan Ünal'ın bu çabası, Hızır'ın servete yapacağı sürpriz ile suya düşecektir.Peki, her bölümü ile seyircisini ekrana kilitleyenün ardından,yayınlandı mı?Başrollerinde Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik ve Tarık Ünlüoğlu gibi isimlerin yer aldığı20 Şubat Salı akşamı saat 20.00'deekranlarında olacak.Hızır, Hakkı'nın muhasebecisini alarak ailesinin tehlikeye girmesine neden olmuştur. Meryem ve Ömer'i canı pahasına koruyan Hurşit'in durumu ağırdır. Hastaneden gelecek iyi haberi bekleyen Hızır, diğer taraftan ona rest çeken Şahin Ağa'nın başına buyruk hareket edip kendini tehlikeye atmasından korkmaktadır. Girişeceği savaşta Yaşar ile birlikte hareket etmeyi planlayan Şahin Ağa'yı kararından döndürmek mümkün olmayacaktır. Ekrem, Ünal ile yaptığı toplantıda uzlaşmaya gitmek gerektiğini yineleyerek, Hakkı üzerinden çevirdiği oyununa devam eder. Ünal, Hızır'ı büyük planlarının ortaya çıkmaması için ikna etmek zorundadır. Hızır'ın Servet'e hazırlattığı bomba ise beklenen uzlaşmanın zor olacağının kanıtıdır.