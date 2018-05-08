Eşkiya Hamido kimdir? Hamit Aldemir kaç yaşında ve neden öldü?

Akın Güler

"Eşkiya Hamido" lakabıyla bilinen Hamit Aydemir, 104 yaşında yaşamını yitirdi. 1950'lide çok sayıda adamıyla Siirt'te dağa çıkıp eşkiyalık yapan Eşkiya Hamido, 167 yılında teslim olmuş uzun yıllar cezaevinde kalıp tahliye olmuştu. Tahliyenin ardından ise güvenlik korucusu görevi yürüten Hamit Aydemir, PKK'ya kaşı mücadele vermişti. Eşkiya Hamido'nun oğlu İzzet Aldemir de sinama oyunculuğu yapmıştı.EŞKİYA HAMİDO PKK'YA ÇAĞRI YAPMIŞTIEşkiya Hamido, yaptığı son röportajda PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmış "Biz kaç sene eşkıyalık yaptık ne oldu?" diye seslenmişti.Eşkıyalık yaptığı dönemlerde birçok çatışmalara girdiğini ve daha sonra bunun bir çözüm olmayacağını düşündüğü için 1967 yılında jandarma teslim olduğunu aktaran Aldemir, "Kimse Türkiye'yi dize getiremez. Biz kaç sene eşkıyalık yaptık ne oldu. Ömrümün yarısını dağlarda geçirdim" diye konuştu.Eşkıya Hamido'nun torunu Rıdvan Aldemir ise dedesinin 47 yıl dağlarda eşkıyalık yaptığını ancak terör örgütü gibi zulüm etmediğini söyledi. Aldemir, "Ben Hamido'nun torunuyum. Biz hatırlamıyoruz kendisi anlatıyor; kimseye zulüm etmediğini, kimsenin malına, namusuna göz dikmediklerini anlatıyor. Yani PKK ile özdeşleşen hiçbir yanının olmadığını ve bunların da hiçbir şekilde çözüm olmadığını söylüyor. Halkı teröre karşı birlik olmaya çağırıp zulümle de bir yere varılmayacağını, zulmün sonu da olmadığını söylüyor. Ayrıca örgütü silah bırakmaya da çağırarak; 'devlet büyüktür, kimse Türkiye Cumhuriyeti devletini dize getiremez' diyor" şeklinde konuştu.