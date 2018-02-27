Eşleri Münir Özkul'u anlattı: Münir alkolik değildi



HEM EŞ HEM HOCA

İdil Janet Demiray

ndeki etkinliğe’un ikinci eşi, son eşi, kızlarıveile damadıkatıldı.Sanatçının ‘Mahmut Hoca’yı oynadığı ‘’ serisindeki rol arkadaşlarıilede konuşmacılar arasındaydı.Oyuncu“Ben ikinci eşiyim. Hiç evlilik hayatımız olmadı. Sahnede, turnede, sette koşturup durduk. Birbirimize eş olamadık. Ondan çok şey öğrendim. Alkolik olduğu yolunda dedikodu var. Münir hiçbir zaman alkolik olmadı. Utangaçtı, bunu yenmek için içerdi. Sonra bıraktı” dedi.Münir Özkul’un son eşi Umman Özkul ise şunları söyledi: “Eşimdi ama aslında hocamdı. Öğrencisi gibiydim.”Kızı Güner Özkul ise babasının sert biri olmadığını, onunla serserilik yapmayı özlediğini söyledi.