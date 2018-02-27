Eşleri Münir Özkul'u anlattı: Münir alkolik değildi

Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’
ndeki etkinliğe Münir Özkul
’un ikinci eşi Suna Selen
, son eşi Umman Özkul
, kızları Hayriye Işık
ve Güner Özkul
ile damadı Ferzan Işık
katıldı.
Sanatçının ‘Mahmut Hoca’yı oynadığı ‘Hababam Sınıfı
’ serisindeki rol arkadaşları Tuncay Akça
ile Ahmet Sezerel
de konuşmacılar arasındaydı.
HEM EŞ HEM HOCA
Oyuncu Suna Selen
“Ben ikinci eşiyim. Hiç evlilik hayatımız olmadı. Sahnede, turnede, sette koşturup durduk. Birbirimize eş olamadık. Ondan çok şey öğrendim. Alkolik olduğu yolunda dedikodu var. Münir hiçbir zaman alkolik olmadı. Utangaçtı, bunu yenmek için içerdi. Sonra bıraktı
” dedi.
Münir Özkul’un son eşi Umman Özkul ise şunları söyledi: “Eşimdi ama aslında hocamdı. Öğrencisi gibiydim.”
Kızı Güner Özkul ise babasının sert biri olmadığını, onunla serserilik yapmayı özlediğini söyledi.
İdil Janet Demiray