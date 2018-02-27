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Eşleri Münir Özkul'u anlattı: Münir alkolik değildi

Ali Kırca’nın yönettiği, Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Hayat Meydanı’ adlı organizasyonda 1.5 ay önce vefat eden, efsane oyuncu Münir Özkul (93) anıldı

Eşleri Münir Özkul'u anlattı: Münir alkolik değildi
Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe Münir Özkul’un ikinci eşi Suna Selen, son eşi Umman Özkul, kızları Hayriye Işık ve Güner Özkul ile damadı Ferzan Işık katıldı.

Sanatçının ‘Mahmut Hoca’yı oynadığı ‘Hababam Sınıfı’ serisindeki rol arkadaşları Tuncay Akça ile Ahmet Sezerel de konuşmacılar arasındaydı.


HEM EŞ HEM HOCA


Oyuncu Suna SelenBen ikinci eşiyim. Hiç evlilik hayatımız olmadı. Sahnede, turnede, sette koşturup durduk. Birbirimize eş olamadık. Ondan çok şey öğrendim. Alkolik olduğu yolunda dedikodu var. Münir hiçbir zaman alkolik olmadı. Utangaçtı, bunu yenmek için içerdi. Sonra bıraktı” dedi.



Münir Özkul’un son eşi Umman Özkul ise şunları söyledi: “Eşimdi ama aslında hocamdı. Öğrencisi gibiydim.”

Kızı Güner Özkul ise babasının sert biri olmadığını, onunla serserilik yapmayı özlediğini söyledi.



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