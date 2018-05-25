Esma Er 'Dünya Bir Yana, Sen Bir Yanasın' adlı parçayı seslendirdi

Sözleri Zeren’e, bestesi Baha Boduroğlu’n ait olan 'Dünya Bir Yana, Sen Bir Yanasın' şarkısının yeni düzenlemesi, mayıs ayının ilk haftasında Ossi müzik etiketiyle dijital platformlarda yerini aldı. Şarkının klibini Furkan Yazgeç çekti.

'ŞARKI O KADAR İÇİME SİNDİ Kİ ELBİSE GİBİ GİYDİM'

Esma Er, "Çok sevdiğim arkadaşım Şadi Gümüştekin’den bir telefon aldım. Bana 'Türkiye’nin güçlü sesisin. Bir şarkımız var, gel sen yorumla' dedi.

Şarkı o kadar içime sindi ki, bir elbise gibi giydim. Gerçekten müthiş bir çalışma oldu ve farklı duygular hissettirdi. Her şey yolunda gitti, herkes bu işe gönlünü koydu.Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.