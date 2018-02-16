Esmee Visser kendini aştı

Güney Kore'nin PyeongChang
kentinde düzenlenen oyunların yedinci gününde, 22 yaşındaki Visser, 6.50.23'lük derecesiyle kariyerinin ilk olimpiyat altınını aldı. Aynı zamanda kariyer rekorunu da kırdı.
Dünya rekorunu elinde tutan Çek Martina Sablikova
, 6.51.85'lik zamanlamasıyla gümüş madalyanın sahibi olurken, olimpiyat bayrağı altında tarafsız yarışan Rus sporcu Natalia Voronina
da 6.53.98 ile podyumun üçüncü basamağına çıktı.
Olimpiyat rekorunun sahibi Alman Claudia Pechstein ise 15,20 saniye farkla sekizinci sırada kaldı.
Erdinç Şahin