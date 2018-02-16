Esmee Visser kendini aştı

Erdinç Şahin

kentinde düzenlenen oyunların yedinci gününde, 22 yaşındaki Visser, 6.50.23'lük derecesiyle kariyerinin ilk olimpiyat altınını aldı. Aynı zamanda kariyer rekorunu da kırdı.Dünya rekorunu elinde tutan, 6.51.85'lik zamanlamasıyla gümüş madalyanın sahibi olurken, olimpiyat bayrağı altında tarafsız yarışanda 6.53.98 ile podyumun üçüncü basamağına çıktı.Olimpiyat rekorunun sahibi Alman Claudia Pechstein ise 15,20 saniye farkla sekizinci sırada kaldı.