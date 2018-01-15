İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

SON DAKİKA

Esnaf için vergi dairesi tarihe karışıyor

Yüz binlerce esnaf ve sanatkarı ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçiyor. Maliye Bakanlığı e-devlet uygulamalarında yeni dönemin öncüsü sayılabilecek bir uygulamayı başlatıyor. Mükellefler vergi dairesine gitmeden bütün işlemlerini elektronik ortamda yürütebilecek

Esnaf için vergi dairesi tarihe karışıyor
Hükümet esnaf ve sanatkarın iş yükünü kolaylaştıracak ve ekonomiye katkı sağlayacak önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bilindiği gibi gelişen teknoloji ile birlikte vatandaşlar artık birçok devlet işlerini internet üzerinden kolaylıkla halledebiliyor. E-devlet portalında en kısa, kolay ve güvenli bir şekilde devlet hizmetlerine ulaşabilen vatandaşlar, online olarak ve sıra beklemeden dakikalar içerisinde işlemlerini kolayca yapabiliyor. Zaman kaybı yaşamadan tüm işlemlerin tek bir şifre ile yapılacağı sistem ile esnaf için vergi dairesi de tarihe karışacak.
 

"BU SENE SÖZÜMÜZDÜR"


Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunda düzenlenen "Defter Beyan Sistemi" tanıtım toplantısında konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Artık hiçbir işlem için vergi dairesine gitmeyeceksiniz. Artık vergi dairesindeki bütün iş ve işlemlerinizi internet ortamında yapabileceksiniz. Bu sene Bakanlık olarak sözümüzdür, vergi dairelerinde artık gidip de kağıt ortamında iş yapmak, vergi dairelerinden yazı almak devrini de kapatıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
 

‘TORBA YASA'DA AÇIKLANMIŞTI


Eylül ayında torba yasa tasarısına ilişkin verilen bilgilerde de, vergi dairelerince mükellefle yapılan her türlü işlemin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine imkan veren yetki düzenlemesine gidildiği belirtildi.
 

TÜM İŞLEMLER ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILABİLECEK 


Söz konusu düzenleme ile Maliye Bakanlığı e-devlet uygulamalarında yeni dönemin öncüsü sayılabilecek bir uygulamayı başlatıyor. Mükellefler vergi dairesine gitmeden bütün işlemlerini elektronik ortamda yürütebilecek.
 

ESNAFA BÜYÜK KOLAYLIK 


Söz konusu düzenleme hayata geçtiğinde kamu hizmeti alan esnafın, fiziksel olarak ilgili kuruma gitmesine gerek kalmayacak ve böylece internet üzerinden yapılan işlemlerde sıra beklemesi gerekmeyecek.

e-devlet sistemi sayesinde yazılım kontrolleri ile insan kaynaklı hatalar da en aza indirilebilecek, hata olsa bile tespiti ve telafisi daha kolay ve hızlı olacak. İş ve işlemlerde oluşabilecek her türlü suiistimal ihtimali de asgari seviyeye indirilecek.
 

‘DEFTER BEYAN SİSTEMİ' HİZMETTE 


İşletmeler işletme hesabı esasına göre defter tutuyor veya basit usul mükellefleri belgelerini odalarda tutuyor. İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar defteri satın alıyor, tasdik ettiriyor, bilgisayar ortamındaki kayıtları kağıt ortamında tek tek işliyor. Basit usul mükellefeleri her ay topladıkları belgeleri odalara götürüyor. Orada muhasebecileri verileri giriyor. Maliye Bakanlığı esnaf ve sanatkarın daha rahat koşullarda çalışabilmesi için geçtiğimiz gün ‘Defter Beyan Sistemi’ni de hizmete sundu. 1 Temmuz’a kadar esnaf sanatkarın basit usul mükelleflerin kayıtlarını girmesi için süre verildi. Serbest meslek kazancı defteri tutanlar için ise uygulama başladı.

Söz konusu sistem serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, bu kayıtlardan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutanların defterlerinin elektronik olarak oluşturulması ve saklanmasına, vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik olarak verilebilmesine, elektronik ortamda belge düzenlenebilmesine imkan tanıyor. Bu kapsamda yer alan mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanında yer alan diğer bilgileri mükelleflerin bilgisine sunuluyor.
 

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?


Sistemi kullanmak zorunda olanların www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekiyor.

Başvuru, mükelleflerin kendileri tarafından yapılabileceği gibi, aracılık ve sorumluluk sözleşmesi imzalanan meslek mensupları ya da meslek odaları (basit usule tabi mükelleflerle sınırlı olmak üzere) aracılığıyla da yapılabiliyor.

Defter Beyan Sistemi’ne giriş yaparak, gelir, gider, çalışan, stok, sabit kıymet gibi kayıtlar elektronik ortamda yapılabiliyor. Ayrıca defterler bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulabiliyor ve beyannameler hazırlanarak onaylanabiliyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Nef Vakfı ve YGA çocukları bilimle buluşturuyor

Nef Vakfı ve YGA çocukları bilimle buluşturuyor
200 yıllık dev şirket resmen battı!

200 yıllık dev şirket resmen battı!
Et ve sütte KDV sıfıra insin talebi

Et ve sütte KDV sıfıra insin talebi
2018'de e-Fatura’dan 3 milyar TL tasarruf sağlanacak

2018'de e-Fatura’dan 3 milyar TL tasarruf sağlanacak
Kredi kartları ile ilgili çok önemli gelişme: BDDK açıkladı! Süre uzatılmayacak...

Kredi kartları ile ilgili çok önemli gelişme: BDDK açıkladı! Süre uzatılmayacak...
İşsizlik geriledi

İşsizlik geriledi
İzmir'e 12 yeni arıtma tesisi geliyor

İzmir'e 12 yeni arıtma tesisi geliyor
Bütçe, 2017'de 47.4 milyar TL açık verdi

Bütçe, 2017'de 47.4 milyar TL açık verdi
Son dakika: Benzine zam geliyor

Son dakika: Benzine zam geliyor
Son dakika: Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı

Son dakika: Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
Son dakika: Kanal İstanbul'un güzergâhı belli oldu! (Kanal İstanbul nereden geçecek?)

Son dakika: Kanal İstanbul'un güzergâhı belli oldu! (Kanal İstanbul nereden geçecek?)