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Esnaf, Sevgililer Günü'nden 10 milyar lira ciro bekliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü içeren haftada hediye satışlarının 10 milyar liralık bir ciro oluşturmasını beklediklerini bildirdi

Esnaf, Sevgililer Günü'nden 10 milyar lira ciro bekliyor
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, özel günler arasında en fazla alışverişin Sevgililer Günü’nde ve o günü kapsayan haftada yapıldığına dikkati çekerek, söz konusu haftada 2016'da 8,3 milyar lira, 2017’de 8,9 milyar liralık alışveriş yapıldığını belirtti.

ESNAFA CAN SUYU OLACAK

Bu sene 14 Şubat Sevgililer Günü haftasında da hediye satışlarının 10 milyar liralık bir ciro oluşturmasını beklediklerini ifade eden Palandöken, "Önümüzdeki süreçte Sevgililer Günü alışverişi, yarıyıl tatil dönüşü ile birlikte esnafa can suyu olacak." ifadesini kullandı.

Palandöken, vatandaşların özel günlerde internetten alışverişe daha çok dikkat etmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

MERDİVEN ALTI ÜRÜNLERE DİKKAT


"Geçtiğimiz yıl 14 Şubat haftasında e-ticaret cirosu 400 milyon liraya yaklaştı. Özellikle Anneler Günü ve Sevgililer Günü gibi özel günlerde ciro yüzde 20 ile 30 arasında artarken dolandırıcılık da yüzde 30 artıyor. Bir ödeme kuruluşu, e-ticarette 66,5 milyon liralık dolandırıcılık girişimini engelleyerek 29 bin 625 kişiyi dolandırılmaktan kurtardı. Siparişten sonra sahte ürün gelebiliyor ya da hiçbir ürün gelmeyebiliyor. Kart bilgileri çalınabiliyor. Özel günler esnafın da yüzünü güldüren piyasanın hareketlendiği, canlandığı bir dönem. Vatandaşlarımız güvenli şekilde hiçbir kuşku duymadan alışverişlerini esnaftan yapabilir. Esnafta herkesin cebine göre her türlü hediye bulunuyor. Vatandaşlarımız hediye seçimlerinde esnafı tercih ettiklerinde ekonomik anlamda rahat edeceklerdir."

Palandöken, merdiven altı ürünlere dikkat edilmesini isteyerek "Menşei belli olmayan kozmetikten gıdaya kadar birçok ürün çok ucuz fiyatlarda piyasa sürülüyor." uyarısında bulundu.

AA


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