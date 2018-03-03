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Esnafa 6 ayda bir ödemeli ucuz kredi

Esnaf ve Kefalet Kooperatifleri, esnafa, işini büyütmek isteyen girişimcilere 7 farklı kredi seçeneği sunuyor. Üst limiti 500 bin liraya kadar çıkan kredide faizin yarısı devletten. Ama en önemlisi ödemelerin 6 ayda bir yapılabiliyor olması!

Esnafa 6 ayda bir ödemeli ucuz kredi

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Esnaf Kefalet Kooperatifleri, Halkbank aracılığıyla esnafa ve sanatkara 7 farklı kredi imkanı sunuyor. Bunlar, ‘İşletme Kredisi’, ‘Aylık Eşit Taksitli İşletme Kredisi’, ‘Tesis Kredisi’, ‘İstihdamı Destekleme Kredisi’, ‘Şoför Taşıt Edindirme Kredisi’, ‘Şoför Esnafına Taşıt Onarım Kredisi’, ‘Servis Aracı Kamyonet Yenileme Kredisi.’ Bu kredilerin limiti artırılmıştı. Bu yıl toplam 400 bin esnafa 13 milyar lira kredi kullandıracak.


TAKSİT BÜTÇEYE GÖRE


İşletme kredisi 150 bin liradan 200 bin liraya, araç yenileme ve satınalma kredisi 150 bin liradan 500 bin liraya çıkarılmıştı. Ayrıca kiradaki işyerini almak isteyene de 10 yıl vadeli 500 bin liraya kadar kredi verileceği açıklanmıştı. İsteyen ve durumu uygun olanların alabildiği bu kredilerde uygun ödeme koşulu mevcut. Kredilerin taksitleri aylık, 3 aylık ve 6 aylık şeklinde ödenebiliyor. Kredinin faizi de çok uygun.


NORMALDE YÜZDE 18


Merkez Bankası’nın verisine göre; ortalama TL ticari kredi faizleri yüzde 18. Aynı krediyi kooperatifler aracılığıyla yüzde 8-9 faizle almak mümkün. Çünkü faizin yarısını Hazine (devlet) karşılıyor. Faize ek kooperatif ve Halkbank yüzde 2’şer komisyon kesiyor. Bu, 100 bin liralık kredi için toplam ‘4 bin lira masraf’ demek. Kooperatifler ayrıca kefil olup aracılık ettiği krediyi riskten korumak için ekstra yüzde 3 kesinti yapıyor. Bu kesinti kooperatife ortak olmanın bir gereği. Ama kredinin son taksiti ödendiğinde yüzde 3’lük kesinti esnafa iade ediliyor.
 

DURUMU UYGUN OLAN ALABİLİR


Esnaf ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) yetkilileri, “Bizim aracılığımızla örneğin; 5 yıl vadeli 100 bin lira kredi çekenin geri ödeyeceği para 130 bin lirayı aşmaz” diyor. Bu kredilerden bu yıl 400 bin esnafın yararlanmasını bekliyoruz. ‘Esnaf sicil kaydının’ ve ‘vergi levhası’nın olması yeterli” diyor.


BAŞVURU YAPARKEN DİKKAT!


Başvuru 81 ildeki 1000’e yakın Kooperatif şubesinden yapılabiliyor. Esnaf, bağlı olduğu kooperatife gidecek. Kooperatifler kredi başvurusu yapan esnaftan herhangi bir ücret istemiyor. Aidat şartı da yok. Sadece alınan krediden komisyon kesiyor. Kooperatifler kredi alırken özellikle esnafın ipotek şartını yerine getirmesini istiyor. İpoteğin yanında ‘kefil’, ‘ticari işletme rehni’ de istenebilir.


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