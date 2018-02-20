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Esnafa erken emeklilik

2000’den önce vergi ve oda kaydı olan ancak Bağ-Kur kaydı bulunmayan esnafa borçlanma imkanı gündeme geldi. TESK Başkanı ‘Geriye dönük borçlanma imkanı verilsin’ dedi

Esnafa erken emeklilik
Prim borcu olduğu için emekli olamayan Bağ-Kur'lular kredi yolunun açılmasıyla muradına ererken, vergi ve oda kaydı olan ancak 2000'den önce Bağ-Kur'a kayıt yaptırmayan esnafa da borçlanma imkanı gündeme geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "4 Ekim 2000'den önce oda ve vergi kaydı ile esnaf olarak işyeri bulunan ancak Bağ-Kur kaydı olmayan binlerce esnaf var. Emeklilik yaşı gelen esnafa oda ve vergi kaydı dikkate alınarak geriye dönük borçlanma imkanı sağlanmalı. Oda ve vergi kaydı bulunan ancak sigortalı olma niteliklerini taşımasına rağmen Bağ-Kur'a kayıt yaptırmamış olanların sigortalılıkları 4 Ekim 2000'den önce başlatılmalı" diye konuştu.


ESNAFIN GÖZÜ KULAĞI BU DÜZENLEMEDE


 Çok sayıda esnafın, daha önce verilen geriye dönük borçlanma hakkından ekonomik nedenlerden dolayı faydalanamadığını ifade eden Palandöken, "Bağ-Kur sigortalılarının vergi mükellefiyetleri bulunan dönemlerinin borçlanılması ve sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi konusunda daha önce birkaç kez geriye dönük borçlanma hakkı verildi. Ancak büyük çoğunluğu faydalanamadı. Esnafın gözü kulağı, vergi ve oda kaydı dikkate alınarak geriye dönük borçlanma hakkı sağlayacak yasal düzenlemede" dedi.

 


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