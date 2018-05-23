Esnafa müjde

KOMİSYON YÜZDE 6

Lokanta esnafı, bir süredir yemek kartlarından alınan yüzde 15’lik komisyon ücretinin yüksekliğinden şikayetçiydi. Gümrük Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde konunun taraflarıyla bir araya gelerek bir çalıştay düzenlemişti. Yemek kartlarında uygulanan komisyona yüzde 4.5 tavan sınırının getirilmesi konusunda anlaşılmıştı. Şimdi yeni bir düzenleme ile konuya son hali verildi.

İSKONTO KALKIYOR

Resmi Gazete’de dün yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre yemek kartı şirketinin anlaşmalı olduğu lokanta esnafına uygulayacağı komisyon oranı yüzde 6’yı geçemeyecek. Kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek, bakım bedeli ve depozito gibi adlar altında herhangi bir bedel talep edemeyecek. İşverene de artık iskonto (indirim) uygulayamayacak.

ÖDEMEDE 30 GÜN SINIRI

60 günü bulan ödeme süresi de değişti. İşverenlerce yemek kartı hizmeti veren kuruluşlara ve bu kuruluşlarca anlaşmalı perakende işletmelere yapılan ödemelerin süresi 30 günü aşamayacak. Bu süre, ilgililerce düzenlenen fatura tarihinden itibaren başlayacak. Aysonu veya yılsonu itibarıyla yemek kartında kalan bakiye, herhangi bir şart aranmaksızın bir sonraki aya veya yıla devredilecek.

MARKETTE DE GEÇECEK

Yapılan düzenlemede kart kullanıcısının ve esnafın merakla beklediği ‘marketten alışveriş’ yasağı ise yer almadı. Yani, yemek kartı markette de geçerli olmaya devam edecek. 3.5 milyon çalışana verilen yemek kartı, 200 bin lokantada kullanılabiliyor. 25 milyar liralık yemek kartı pazarında, 10 firma faaliyet gösteriyor. Firmaların yüzde 85’i ise yabancı.



