Esnafa SSK'dan yüksek maaşla emeklilik fırsatı

EN AZ ONLAR ALIYOR



PRİM GÜNÜ FAZLA



KADEMELİ HALE GELDİ

İdil Janet Demiray

Türkiye’de 12 milyon emekli var. Maaşlar son dönemde yükselse de halen açlık sınırının altında. Çok az emekli 1615 liranın (açlık sınırı) üzerinde maaş alıyor. En yüksek emekli maaşını ise Emekli Sandığı (memur) emeklisi alıyor. O da 1978 lira seviyesinde. İkinci sırada SSK emeklisi geliyor. Üçüncü sırada Bağkurlu esnaf emeklisi yer alıyor. 2000’den önce emekli olan esnafın en düşük aylığı 1400 lirayı biraz geçiyor. Tarım Bağkur’undan emekli olanlar daha düşük alıyor. Yaklaşık 1.9 milyon memur emeklisi bulunuyor. Geri kalanı SSK ve Bağkur emeklisi.Görünen tabloda en düşük maaşı Bağkurlu alıyor. Bağkur’da da SSK’da olduğu gibi kritik dönemler var. Bunlardan biri ‘1 Ekim 1999’. 1 Ekim 1999 itibarıyla erkek ise 23 yıl ve üzerinde prim ödemiş, kadın ise 18 yıl ve üzerinde prim ödemiş olan Bağkurlularda yaş şartı aranmıyor. Bu primlere sahip olan kadınlar 20 yıl, erkekler de 25 yıl prim ödemesini tamamladıklarında emekli oluyor. Bu hak SSK ile benzer.1 Ekim 1999 itibarıyla, 18 yıldan az prim ödemiş olan kadınlar ile 23 yıldan az prim ödemiş olan erkekler için, emeklilik şartları yaş yönünden kademelendirildi. 1 Ekim 1999 öncesi Bağkurlu olup, 1 Haziran 2002 itibarıyla kadınsa 20 ve erkekse 25 yıl prim ödeme sürelerinin dolmasına kalan süreye göre emeklilik şartı belirlendi. Ancak bu durumu tersine çevirmek artık mümkün. Türkiye’deki sosyal güvenlik yasalarına göre 1 Mart 2011’den önce esnaflık yapanlar sadece kendisi için Bağkur’a prim ödeyebiliyordu. Yani bakkal dükkanı olan bir kişi, fabrikada SSK’lı olarak işe başladığında Bağkur kapsamından çıkmak durumundaydı. Ama bu şart söz konusu tarihte değişti.