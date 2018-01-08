İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

SON DAKİKA

Esnafın yüzünü güldürecek 10 adım

Yaklaşık 2.5 milyon esnafın yüzünü güldürecek, ticari hayatta yeni bir sayfa açacak önemli bir hamleye daha hazırlanıyor

Esnafın yüzünü güldürecek 10 adım
AVM kiralarında esnafa pozitif ayırımcılıktan çağa uygun esnaf tanımına, finansman desteğinden e-ticarette kargo hizmetlerine kadar birçok başlıkta esnafın elini rahatlatan adımlar atılacak. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, perakende işletmelerin açılış, faaliyete geçişinde gözetilecek kriterlerin belirlenmesi, esnaf ve sanatkar tanımının revize edilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.


İşte atılacak 10 adım:

- AVM kiralarında pozitif ayırımcılık olacak. 
- Çağa uygun esnaf tanımı yapılacak. 
- Ulaşım sorunu çözülecek. 
- Yeni işyeri açmada 29 yaş sınırı esnetilecek.
- e-ticaretle dünyaya açılmaları sağlanacak. 
- İşyeri ruhsatlarında meslek kuruluşları söz sahibi olacak.
- Bakkal, manav emlakçılık yapamayacak, piyasa disipline edilecek. 
- Esnaf faizcilerin eline düşmeyecek, finansman desteği sürecek. 
- Kargo hizmetleri gibi belli ücretlerde destek sağlanacak. 
- Perakende işletmelerine yönelik yeni düzenlemeler yapılacak. .


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Memura aile farkı geliyor

Memura aile farkı geliyor
Emekliye 241 TL zam

Emekliye 241 TL zam
Emekli ne istiyor? Ülkeye emek verdiler

Emekli ne istiyor? Ülkeye emek verdiler
Taşeronda son başvuru tarihi 11 Ocak

Taşeronda son başvuru tarihi 11 Ocak
Devletten gençlere günlük 75 TL cep harçlığı!

Devletten gençlere günlük 75 TL cep harçlığı!
Kebap diyarı Şanlıurfa'da ciğer bulunamıyor!

Kebap diyarı Şanlıurfa'da ciğer bulunamıyor!
2017'de 14 bin 645 araç hurdaya ayrıldı

2017'de 14 bin 645 araç hurdaya ayrıldı
Ultra lüks araçlarda en çok satan markalar belli oldu

Ultra lüks araçlarda en çok satan markalar belli oldu
Petro, 59 dolardan piyasaya sürülecek

Petro, 59 dolardan piyasaya sürülecek
İşte emekli memurun Ocak'ta alacağı maaş

İşte emekli memurun Ocak'ta alacağı maaş
Çok çalışmadan başarılı olmanın 10 yolu

Çok çalışmadan başarılı olmanın 10 yolu