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Eşofman giyen kızlardan tahrik olduğunu söyleyen öğretmene destek geldi

Beden eğitiminde eşofman giyen kızlardan tahrik olduğunu söylediği için açığa alınan öğretmene Konya’da bir ilkokul öğretmeninden destek geldi.

Eşofman giyen kızlardan tahrik olduğunu söyleyen öğretmene destek geldi
Twitter’da beden eğitimi dersinde kız çocuklarının eşofman giymesinin zinaya davet olduğunu yazdıktan sonra tepkiler üzerine açığa alınan Konya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde felsefe öğretmeni olan Ercan Harmancı’ya (44), bir ilkokul öğretmeninden destek geldi.

Konya Meram’daki Ahmet Naci Gücüyener İlkokulu’nda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan Ahmet Fatih Kap, Twitter’dan hem Harmancı’ya destek oldu. 



Kap, açığa alınmasına ilişkin gelen desteklere “Münafık görevini yapacak. Üzülmeyin” diye cevap veren Harmancı’ya, şunları yazdı:



“Hocam sen hakkı söyledin, biz şahidiz. Ben bir meslek dersleri öğretmeniyim. Kızların vücut hatlarını gösterecek şekilde giyinmelerinin zinaya davet olduğunu aynen söylüyorum. Kuran talebesi olan herkes böyle düşünür, böyle söyler. Buradan yetkililere söylüyorum: bu yüzden soruşturma açılacaksa bana da açsınlar.”




 
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