Esra Erol'da evlenen Caner Toygar, Rus mankenle aşk mı yaşıyor?



MUTLULUĞU KISA SÜRDÜ

RUS MANKENLE Mİ BİRLİKTE?

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Elif Bayram

Ekranlarında müzmin damadı... Yıllar önce katıldığı evlendirme programında gelin adayı Tülin ile yaşadığı büyük aşkla yıllarca konuşulmuştu.Evlenmekten vazgeçmeyen, umudunu yitirmedi vekatıldı. Orada sonunda aradığı aşkı buldu veile evlendi. Ancak sonrasında olanlar oldu.çok kıskanç olduğunu, kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek boşanma davası açtı. Caner Toygar ise bu iddiaları sosyal medya üzerinden reddetti. Şu an boşanma aşamasında olan çiftin Caner Toygar cephesinden herkesi şoke eden bir kare gelmişti geçen günlerde.Rus asıllı mankeni ile defile sonrası bir fotoğraf paylaştı. Albina ile olan fotoğrafın altına da "Ehm Ehm ehm" diye not düşünce 'acaba yeni bir aşk mı doğuyor?' yorumları yapıldı.Fotoğraf çok beğenilince Caner, aynı andan farklı bir pozu da "Yoğun istek üzerine..." notuyla paylaşınca takipçileri iyice meraklandı.