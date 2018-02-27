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Esra Erol'da evlenen Caner Toygar, Rus mankenle aşk mı yaşıyor?

İzdivaç programında evlendiği Berke'den henüz boşanmayan Caner Toygar,  Rus asıllı manken Albina Albi ile fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı

Esra Erol'da evlenen Caner Toygar, Rus mankenle aşk mı yaşıyor?
Ekranlarında müzmin damadı Caner Toygar... Yıllar önce katıldığı evlendirme programında gelin adayı Tülin ile yaşadığı büyük aşkla yıllarca konuşulmuştu.

Evlenmekten vazgeçmeyen Caner Toygar, umudunu yitirmedi ve Esra Erol'un evlendirme programına katıldı. Orada sonunda aradığı aşkı buldu ve Berke Kentli ile evlendi. Ancak sonrasında olanlar oldu.


MUTLULUĞU KISA SÜRDÜ


Berke Kentli, Caner Toygar'ın çok kıskanç olduğunu, kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek boşanma davası açtı. Caner Toygar ise bu iddiaları sosyal medya üzerinden reddetti. Şu an boşanma aşamasında olan çiftin Caner Toygar cephesinden herkesi şoke eden bir kare gelmişti geçen günlerde.
 

RUS MANKENLE Mİ BİRLİKTE?


Caner, Rus asıllı manken Albina Albi ile defile sonrası bir fotoğraf paylaştı. Albina ile olan fotoğrafın altına da "Ehm Ehm ehm" diye not düşünce 'acaba yeni bir aşk mı doğuyor?' yorumları yapıldı.



 

TAKİPÇİLERİ İSTEYİNCE BİR KARE DAHA PAYLAŞTI


Fotoğraf çok beğenilince Caner, aynı andan farklı bir pozu da "Yoğun istek üzerine..." notuyla paylaşınca takipçileri iyice meraklandı.




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