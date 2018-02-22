Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı

Esra Erol'un dün yayınlanan programında şok bir gerçek ortaya çıktı. Gerçek ailesini aramak için yayına katılan Hasancan isimli genç, babasının öz dayısı olduğunu ve bu kişinin yıllar önce annesine tecavüz ettiğini öğrendi

22 Şubat 2018, Perşembe 08:21
Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı
Dün canlı yayına telefonla bağlanan biyolojik anne, 13-14 yaşlarında, kendime sahip çıkamadım, sana nasıl sahip çıkayım. Sana kapım her zaman açık ama ben lenf kanseriyim. Psikolojim bozuk benim. Babam seni çöpe atmadı. Hastayım gelemem." Dedi.

Çocukken öz ağabeyi Mevlüt Eke tarafından tecavüze uğrayan Kezban Hanım'ın bu birlikteliğinden Hasancan'ın dünyaya geldiği öğrenildi. 



Henüz 13 yaşında olduğu ve ailenin bu konunun üstünü örtmek için Hasancan'ı evlatlık vermek zorunda kaldığı ortaya çıktı. 


ŞOKA GİRDİ


Esra Erol'da gerçeği öğrenen Hasancan "Siz nasıl insanlarsınız, hem sizden hem kendimden utanıyorum" diyerek şokta olduğunu ifade etti. 
 


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