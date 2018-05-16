Esra Erol’un kardeşi Eda Erol imaj değiştirdi

Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, Instagram hesabından kuaför çıkışı bir fotoğraf paylaştı. Eda Erol'un fotoğrafında saçları dikkatleri çekti. Kahkül kestiren Eda Erol'un saç rengi ve tarzı İstanbullu Gelin dizisinin başrol oyuncusu Aslı Enver'e benzetildi.

Bir takipçisinin, "Bizlerin yaptığı gibi siz de kuaföre gidince Aslı Enver'in fotoğrafını mı gösteriyorsunuz, anlamadım gitti!" dedi. Eda Erol ise bu yoruma "koptum" diyerek cevap verdi.

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