Estetik ameliyatı ücretleri Bitcoin'le ödenebilecek!



BİTCOİN ARTIK ALIŞVERİŞLERDE KABUL EDİLİYOR

BİTCOİN'LE ESTETİK

Adem Özdoğan

3 Ocak 2009’da sessiz sedasız kullanıma başlanan Bitcoin, son aylardaki hızlı yükselişiyle kripto para piyasasının en hızlı yükselişe sahip üyesi oldu.Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla bağlantısı olmayan Bitcoin, son zamanlarda dünya çapında birçok banka ve ticari işletme tarafından alışverişlerde kabul edilir hale geldi.Sürekli değişen ve gelişen teknolojilere adapte olmak gerektiğini ve bu nedenle hastaların ameliyat ücretlerini Bitcoin ile ödeyebileceklerini belirten özel bir tıp merkezinin Koordinatörü Dr. Özkan Arcan, “Türkiye’de yeni gelişen Bitcoin ile ödeme yurt dışında birçok sektör ve işletme tarafından tercih edilmekte. Tedavi amaçlı merkezimize gelen yabancı hastalarımız sistemi duyduğunda memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Türkiye’de de yakın zamanda Bitcoin ile ödeme alan kurumların çoğalacağını düşünüyoruz” dedi.Arcan, önümüzdeki yıllarda Bitcoin yanında alt coinlerin de hızlı bir şekilde ödeme sistemlerine dahil olacağını öngördüklerini de sözlerine ekledi.