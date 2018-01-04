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Estetik ameliyatı ücretleri Bitcoin'le ödenebilecek!

 İzmir’de bulunan özel bir tıp merkezinin genel koordinatörü Dr. Özkan Arcan, 2018 yılında hastaların ameliyat ücretlerini Bitcoin ile ödeyebileceklerini söyledi

Estetik ameliyatı ücretleri Bitcoin'le ödenebilecek!
3 Ocak 2009’da sessiz sedasız kullanıma başlanan Bitcoin, son aylardaki hızlı yükselişiyle kripto para piyasasının en hızlı yükselişe sahip üyesi oldu.


BİTCOİN ARTIK ALIŞVERİŞLERDE KABUL EDİLİYOR


Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla bağlantısı olmayan Bitcoin, son zamanlarda dünya çapında birçok banka ve ticari işletme tarafından alışverişlerde kabul edilir hale geldi.
 

BİTCOİN'LE ESTETİK 


Sürekli değişen ve gelişen teknolojilere adapte olmak gerektiğini ve bu nedenle hastaların ameliyat ücretlerini Bitcoin ile ödeyebileceklerini belirten özel bir tıp merkezinin Koordinatörü Dr. Özkan Arcan, “Türkiye’de yeni gelişen Bitcoin ile ödeme yurt dışında birçok sektör ve işletme tarafından tercih edilmekte. Tedavi amaçlı merkezimize gelen yabancı hastalarımız sistemi duyduğunda memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Türkiye’de de yakın zamanda Bitcoin ile ödeme alan kurumların çoğalacağını düşünüyoruz” dedi.

Arcan, önümüzdeki yıllarda Bitcoin yanında alt coinlerin de hızlı bir şekilde ödeme sistemlerine dahil olacağını öngördüklerini de sözlerine ekledi.

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